Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что ему предлагали сменить спортивное гражданство ради возможности выступить на... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
лыжные гонки
александр большунов
александр большунов
Лыжные гонки, Александр Большунов
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что ему предлагали сменить спортивное гражданство ради возможности выступить на Играх 2026 года в Италии, но он не стал рассматривать этот вариант.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус. В январе выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение FIS. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
«
"Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать-то? Есть вещи поважнее. Я родился где? Это непередаваемо. Особенно в такое время, даже и неохота об этом говорить и вспоминать", - приводят слова спортсмена "Вести".
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.