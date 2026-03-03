Рейтинг@Mail.ru
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
11:43 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/bolshunov-2078138382.html
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что ему предлагали сменить спортивное гражданство ради возможности выступить на... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T11:43:00+03:00
2026-03-03T11:43:00+03:00
лыжные гонки
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987088612_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ccff4ea207c02503184b37404f2770ba.jpg
https://ria.ru/20260301/bolshunov-2077612037.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987088612_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3b78117163da14f53f96f19c1c9c498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр большунов
Лыжные гонки, Александр Большунов
Лучший лыжник России Большунов отказался от предложения сменить гражданство

Большунов заявил, что не стал рассматривать предложения сменить гражданство

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что ему предлагали сменить спортивное гражданство ради возможности выступить на Играх 2026 года в Италии, но он не стал рассматривать этот вариант.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус. В январе выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение FIS. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
«
"Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать-то? Есть вещи поважнее. Я родился где? Это непередаваемо. Особенно в такое время, даже и неохота об этом говорить и вспоминать", - приводят слова спортсмена "Вести".
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Спринты - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Южно-Сахалинске
1 марта, 10:25
 
Лыжные гонкиАлександр Большунов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала