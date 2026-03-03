МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Довольно часто современная украинская пропаганда пытается представить деятелей ОУН* борцами за свободу и независимость. Только при ближайшем рассмотрении этот искусственно создаваемый романтический образ не имеет ничего общего с реальностью.

За что Василий Андрусяк заслужил мрачную славу одного из самых жестоких бандеровцев?

Авторитет среди националистов

Андрусяк родился в 1915 году в городе Снятин — в настоящее время это территория Ивано-Франковской области Украины. С юных лет Андрусяк состоял в скаутском "Пласте" и спортивном "Соколе". В старших классах вступил в "Юнацтво" ОУН*. Андрусяка постепенно стали привлекать к распространению листовок.

В мае 1933 года он вместе с товарищами сорвал со здания местной почты польский флаг и поднял желто-синий. В результате Андрусяк пару месяцев пробыл под арестом, что придало ему авторитет в глазах других националистов.

После присоединения Западной Украины к СССР Андрусяк по заданию ОУН* пошел на службу в советскую милицию, но был быстро разоблачен и снова попал под арест на три месяца.

В дальнейшем Андрусяк попал в поле зрения сотрудников НКВД. Был задержан, но бежал и устроился сельским учителем, а затем сумел скрыться за границей в Австрии.

На службе у немцев

В начале 1941 года руководство ОУН* договорилось с нацистским командованием о создании украинских национальных подразделений в составе вермахта.

В один из батальонов — "Роланд", разместившийся на территории Австрии, поступил на службу и Андрусяк, став командиром взвода.

После этого в биографии Андрусяка — пробел в два года. Он вновь появился на радарах только в конце 1943 года, когда под псевдонимом Резун занимал должность сотника в боевых отрядах ОУН*. Подразделение Андрусяка тогда называлось "Змеи".

Следует отметить, что у боевиков под его командованием действительно было несколько столкновений с немцами. Современная украинская пропаганда пытается представить эти события как "освободительную борьбу".

Однако подчиненные Резуна скорее занимались банальным грабежом. Например, однажды они захватили обоз из 60 телег, на которых перевозились припасы. Сопровождавших телеги немцев украинские боевики отпустили.

Командовал "Бешеными"

После того как Красная армия освободила Западную Украину от нацистов, УПА* занялась дестабилизацией ситуации в тылу у советских войск. Именно в это время Андрусяк проявил себя как один из самых жестоких бандеровских вожаков. Он возглавил отряд УПА* под названием "Бешеные".

В декабре 1944 года боевики Резуна во время нападения на село Михалкув захватили девушку, бывшую секретарем сельсовета, и несколько часов подвергали несчастную пыткам. В ходе нападения на Солотвино бандиты Андрусяка сожгли семью начальника отдела НКВД. В Тысьменицком районе без жалости обстреляли похоронную процессию.

В октябре 1945 года Андрусяк осмелел настолько, что совершил нападение на областной центр Станислав (современный Ивано-Франковск). Его боевики разграбили магазины и склады, а также захватили заложников, которых после пыток убили.

"Патриотом Украины Андрусяк не был. Настоящий патриот Украины — это герой-партизан Сидор Ковпак. А Андрусяк — просто амбициозный садист, не жалевший соотечественников, которые хотели жить мирно", — отметил эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Александр Макушин.

Конец садиста

В декабре 1945 Андрусяк был тяжело ранен и укрылся в Черном лесу, в районе села Грабовка Калушского района.

В феврале 1946 года рейдовая группа 215-го стрелкового полка ВВ НКВД блокировала район, предложив бандеровцам сдаться. В ответ Резун с остатками банды открыл огонь. Завязался короткий бой, длившийся полчаса. В результате все бандеровцы оказались ликвидированы.

Согласно ряду свидетельств, тело садиста выставили на всеобщее обозрение перед городским театром в Станиславе. Такой бесславный конец ждал современного "героя" украинской пропаганды.