Бизнесу представили инструмент для миграции из Telegram

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк представила инструмент для переноса архива из Telegram, сообщает пресс-служба компании.

Клиенты смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в сервис "Чаты". В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.

Функция предназначена для команд, которые ведут рабочие переписки в Telegram и сталкиваются с замедлением работы сервиса.