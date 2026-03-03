https://ria.ru/20260303/biznes-2078132298.html
Бизнесу представили инструмент для миграции из Telegram
Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк представила инструмент для переноса архива из Telegram, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 03.03.2026
Бизнесу представили инструмент для миграции из Telegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк представила инструмент для переноса архива из Telegram, сообщает пресс-служба компании.
Клиенты смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в сервис "Чаты". В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.
Функция предназначена для команд, которые ведут рабочие переписки в Telegram и сталкиваются с замедлением работы сервиса.
"Мы всегда подчеркивали необходимость разделения рабочей и личной коммуникации: общедоступные приложения, такие как Telegram — для общения с друзьями и родственниками, специализированные мессенджеры — для работы с коллегами. Такой подход позволяет избежать утечек чувствительной информации, например, когда уволившийся сотрудник продолжает читать переписку в чате, откуда его забыли удалить", - отметил директор по продукту МТС Линк Сергей Тарасенко.