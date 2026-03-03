Рейтинг@Mail.ru
Бизнесу представили инструмент для миграции из Telegram - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/biznes-2078132298.html
Бизнесу представили инструмент для миграции из Telegram
Бизнесу представили инструмент для миграции из Telegram - РИА Новости, 03.03.2026
Бизнесу представили инструмент для миграции из Telegram
Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк представила инструмент для переноса архива из Telegram, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:28:00+03:00
2026-03-03T11:28:00+03:00
telegram
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967147717_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1a5f2025e6f0b3db8e1a3577cd36d642.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967147717_358:0:3087:2047_1920x0_80_0_0_bcc7b97f6d4313ee44bbb325e300f76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
telegram, мтс
Telegram, МТС
Бизнесу представили инструмент для миграции из Telegram

Бизнесу рассказали, как перенести чаты из Telegram

© iStock.com / gorodenkoffДевушка за работой
Девушка за работой - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Девушка за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк представила инструмент для переноса архива из Telegram, сообщает пресс-служба компании.
Клиенты смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в сервис "Чаты". В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников.
Функция предназначена для команд, которые ведут рабочие переписки в Telegram и сталкиваются с замедлением работы сервиса.
"Мы всегда подчеркивали необходимость разделения рабочей и личной коммуникации: общедоступные приложения, такие как Telegram — для общения с друзьями и родственниками, специализированные мессенджеры — для работы с коллегами. Такой подход позволяет избежать утечек чувствительной информации, например, когда уволившийся сотрудник продолжает читать переписку в чате, откуда его забыли удалить", - отметил директор по продукту МТС Линк Сергей Тарасенко.
 
TelegramМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала