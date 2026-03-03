Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/bastrykin-2078183893.html
Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей
Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей - РИА Новости, 03.03.2026
Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал безжалостно ставить точку в коррупционных историях бросающих тень на российское правосудие. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:58:00+03:00
2026-03-03T13:58:00+03:00
общество
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:341:2794:1913_1920x0_80_0_0_f75d03297f8082c6ea7fe5b7ab31ae2c.jpg
https://ria.ru/20260303/bastrykin--2078178164.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей

Бастрыкин призвал безжалостно ставить точку в коррупционных историях судей

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал безжалостно ставить точку в коррупционных историях бросающих тень на российское правосудие.
"Необходимо безжалостно ставить точку в таких историях, бросающих тень на российское правосудие. И такая работа во взаимодействии с оперативными службами наступательно ведется и будет продолжена", - заявил он, выступая на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.
В качестве примера Бастрыкин рассказал про уголовное дело в отношении группы ростовских судей, выносивших за деньги беззаконные решения в интересах взяткодателей. Председатель суда Елена Золотарёва приговорена к 15 годам лишения свободы, ее заместитель – к 13 годам.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров
Вчера, 13:45
 
ОбществоРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала