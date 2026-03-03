https://ria.ru/20260303/bastrykin-2078183893.html
Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей
Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей - РИА Новости, 03.03.2026
Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал безжалостно ставить точку в коррупционных историях бросающих тень на российское правосудие. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T13:58:00+03:00
2026-03-03T13:58:00+03:00
2026-03-03T13:58:00+03:00
общество
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:341:2794:1913_1920x0_80_0_0_f75d03297f8082c6ea7fe5b7ab31ae2c.jpg
https://ria.ru/20260303/bastrykin--2078178164.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин призвал ставить точку в коррупционных историях судей
Бастрыкин призвал безжалостно ставить точку в коррупционных историях судей