Вембаньяму и Каннингема признали лучшими игроками НБА в феврале
Баскетбол
 
23:56 03.03.2026
Вембаньяму и Каннингема признали лучшими игроками НБА в феврале
Вембаньяму и Каннингема признали лучшими игроками НБА в феврале
спорт, кейд каннингем, детройт пистонс, сан-антонио спёрс
Баскетбол, Спорт, Кейд Каннингем, Детройт Пистонс, Сан-Антонио Спёрс
© Соцсети FIBAВиктор Вембаньяма и Юки Тогаси
Виктор Вембаньяма и Юки Тогаси. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма и защитник "Детройт Пистонс" Кейд Каннингем признаны лучшими игроками февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети X.
Вембаньяма стал лучшим в Западной конференции. С ним в составе "Спёрс" выиграли все 11 матчей в феврале, в которых 22-летний французский баскетболист в среднем набирал 22,5 очка за игру, делал 11,3 подбора и 3,5 блока.
Каннингем признан лучшим в Восточной конференции. 24-летний американец в 11 матчах набирал 25,4 очка, совершал 6,5 подбора и 9,9 ассиста. "Детройт" одержал девять побед и потерпел два поражения.
БаскетболСпортКейд КаннингемДетройт ПистонсСан-Антонио Спёрс
 
