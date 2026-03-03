https://ria.ru/20260303/basketbol-2078327359.html
Вембаньяму и Каннингема признали лучшими игроками НБА в феврале
Вембаньяму и Каннингема признали лучшими игроками НБА в феврале - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Вембаньяму и Каннингема признали лучшими игроками НБА в феврале
Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма и защитник "Детройт Пистонс" Кейд Каннингем признаны лучшими игроками февраля в Национальной баскетбольной... РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T23:56:00+03:00
2026-03-03T23:56:00+03:00
2026-03-03T23:56:00+03:00
баскетбол
спорт
кейд каннингем
детройт пистонс
сан-антонио спёрс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965753998_0:89:715:491_1920x0_80_0_0_8252791804c87aabde505ae17da182d7.jpg
https://ria.ru/20260302/timma-2077926259.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965753998_0:22:715:558_1920x0_80_0_0_9a7df9098ad967ebeabbddd11ea9d2d9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кейд каннингем, детройт пистонс, сан-антонио спёрс
Баскетбол, Спорт, Кейд Каннингем, Детройт Пистонс, Сан-Антонио Спёрс
Вембаньяму и Каннингема признали лучшими игроками НБА в феврале
Вембаньяма и Каннингем признаны лучшими игроками НБА в феврале
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма и защитник "Детройт Пистонс" Кейд Каннингем признаны лучшими игроками февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети X.
Вембаньяма стал лучшим в Западной конференции. С ним в составе "Спёрс" выиграли все 11 матчей в феврале, в которых 22-летний французский баскетболист в среднем набирал 22,5 очка за игру, делал 11,3 подбора и 3,5 блока.
Каннингем
признан лучшим в Восточной конференции. 24-летний американец в 11 матчах набирал 25,4 очка, совершал 6,5 подбора и 9,9 ассиста. "Детройт" одержал девять побед и потерпел два поражения.