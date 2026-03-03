Вембаньяму и Каннингема признали лучшими игроками НБА в феврале

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма и защитник "Детройт Пистонс" Кейд Каннингем признаны лучшими игроками февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице пресс-службы лиги в соцсети X.

Вембаньяма стал лучшим в Западной конференции. С ним в составе "Спёрс" выиграли все 11 матчей в феврале, в которых 22-летний французский баскетболист в среднем набирал 22,5 очка за игру, делал 11,3 подбора и 3,5 блока.