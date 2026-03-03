Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" — "Атлетико": смотреть матч Кубка Испании 3 марта - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
22:00 03.03.2026
"Барселона" — "Атлетико": смотреть матч Кубка Испании 3 марта
"Барселона" — "Атлетико": смотреть матч Кубка Испании 3 марта
"Барселона" и "Атлетико" встретятся в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. В первой встрече мадридский клуб обыграл каталонцев со счетом 4:0. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Новости
барселона, атлетико (мадрид), кубок испании, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Барселона, Атлетико (Мадрид), Кубок Испании, Анонсы и трансляции матчей

"Барселона" — "Атлетико": смотреть матч Кубка Испании 3 марта

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Барселона" и "Атлетико" встретятся в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. В первой встрече мадридский клуб обыграл каталонцев со счетом 4:0.
Во сколько начало
Встреча состоится 3 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Кубок Испании
03 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Барселона
3 : 0
Атлетико Мадрид
29‎’‎ • Марк Берналь
(Ламин Ямаль)
45‎’‎ • Рафинья (П)
72‎’‎ • Марк Берналь
(Жуан Канселу)
