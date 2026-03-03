https://ria.ru/20260303/barselona-atletiko-smotret-onlayn-2078257120.html
"Барселона" — "Атлетико": смотреть матч Кубка Испании 3 марта
"Барселона" — "Атлетико": смотреть матч Кубка Испании 3 марта
"Барселона" и "Атлетико" встретятся в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. В первой встрече мадридский клуб обыграл каталонцев со счетом 4:0. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
