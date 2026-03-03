ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в Суде ЕС в Люксембурге, следует из его пресс-релиза.
"Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий Суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года. Заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза", - сказано там.
Отмечается, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
