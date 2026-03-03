Рейтинг@Mail.ru
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС - РИА Новости, 03.03.2026
08:11 03.03.2026 (обновлено: 08:36 03.03.2026)
ЦБ оспорил Регламент Совета Европейского союза в Суде ЕС
Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в Суде ЕС в Люксембурге, следует из его пресс-релиза. РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в Суде ЕС в Люксембурге, следует из его пресс-релиза.
"Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий Суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года. Заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза", - сказано там.
Отмечается, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Стала известна сумма иска ЦБ к Euroclear
15 декабря 2025, 10:25
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
На саммите в Брюсселе в декабре лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Украине на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Точка кипения": Банк России подал ЕС жесткий сигнал
13 декабря 2025, 08:00
 
