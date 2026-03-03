https://ria.ru/20260303/baltika-zenit-smotret-onlayn-2078254917.html
"Балтика" — "Зенит": смотреть матч Кубка России 3 марта
"Балтика" — "Зенит": смотреть матч Кубка России 3 марта - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Балтика" — "Зенит": смотреть матч Кубка России 3 марта
"Балтика" и "Зенит" встретятся в матче 1/8 финала Пути Регионов Кубка России. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T19:00:00+03:00
2026-03-03T19:00:00+03:00
2026-03-03T19:00:00+03:00
футбол
балтика
зенит
кубок россии по футболу
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077290249_0:249:2928:1895_1920x0_80_0_0_1b1caa76b4cda85b0aa4948fbafd1f4f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077290249_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07e68ea668be98b9de5cb95d90472191.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтика, зенит, кубок россии по футболу, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Балтика, Зенит, Кубок России по футболу, Анонсы и трансляции матчей