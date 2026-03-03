Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" — "Зенит": смотреть матч Кубка России 3 марта
Футбол
Футбол
 
19:00 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/baltika-zenit-smotret-onlayn-2078254917.html
"Балтика" — "Зенит": смотреть матч Кубка России 3 марта
"Балтика" — "Зенит": смотреть матч Кубка России 3 марта - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
"Балтика" — "Зенит": смотреть матч Кубка России 3 марта
"Балтика" и "Зенит" встретятся в матче 1/8 финала Пути Регионов Кубка России. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T19:00:00+03:00
2026-03-03T19:00:00+03:00
футбол
балтика
зенит
кубок россии по футболу
анонсы и трансляции матчей
балтика, зенит, кубок россии по футболу, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Балтика, Зенит, Кубок России по футболу, Анонсы и трансляции матчей

"Балтика" — "Зенит": смотреть матч Кубка России 3 марта

Футбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград)
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград)
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Балтика" и "Зенит" встретятся в матче 1/8 финала Пути Регионов Кубка России.
Во сколько начало
Встреча состоится 3 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Кубок России по футболу
03 марта 2026 • начало в 20:00
Завершен
Балтика
0 : 1
Зенит
79‎’‎ • Александр Соболев
(Андрей Мостовой)
ФутболБалтикаЗенитКубок России по футболуАнонсы и трансляции матчей
 
