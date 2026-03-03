https://ria.ru/20260303/balanin-2078123487.html
Баланин: в 2026 году применение ИИ при медобследованиях будет расширено
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта в 2025 году применялись при рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, а в текущем году их применение расширено на ЭКГ, колоноскопию и другие виды обследований, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.
"Искусственный интеллект становится помощником в диагностике заболеваний. Только за 2025 год с его помощью проведено более 3,2 миллиона маммографических исследований – это в 2,7 раза больше, чем годом ранее", – привели в ФОМС слова Баланина.
Он отметил, что благодаря ИИ пациенты получают помощь быстрее и качественнее: время ожидания результатов и стоимость исследований сократились, выросла выявляемость заболеваний, в том числе на ранних стадиях. Так, количество обнаруженных случаев онкологии при применении ИИ в маммографии увеличилось на 4,4%.