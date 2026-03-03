Рейтинг@Mail.ru
Баланин: в 2026 году применение ИИ при медобследованиях будет расширено - РИА Новости, 03.03.2026
11:00 03.03.2026
Баланин: в 2026 году применение ИИ при медобследованиях будет расширено
Баланин: в 2026 году применение ИИ при медобследованиях будет расширено
2026
Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта в 2025 году применялись при рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, а в текущем году их применение расширено на ЭКГ, колоноскопию и другие виды обследований, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.
"Искусственный интеллект становится помощником в диагностике заболеваний. Только за 2025 год с его помощью проведено более 3,2 миллиона маммографических исследований – это в 2,7 раза больше, чем годом ранее", – привели в ФОМС слова Баланина.
Он отметил, что благодаря ИИ пациенты получают помощь быстрее и качественнее: время ожидания результатов и стоимость исследований сократились, выросла выявляемость заболеваний, в том числе на ранних стадиях. Так, количество обнаруженных случаев онкологии при применении ИИ в маммографии увеличилось на 4,4%.
Баланин: более 8 тыс представителей сопровождают застрахованных россиян
27 февраля, 11:48
 
