Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал восстановленный стартовый стол на Байконуре - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/bajkonur-2078195936.html
"Роскосмос" показал восстановленный стартовый стол на Байконуре
"Роскосмос" показал восстановленный стартовый стол на Байконуре - РИА Новости, 03.03.2026
"Роскосмос" показал восстановленный стартовый стол на Байконуре
Пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала фотографии восстановленной кабины обслуживания стартового комплекса 31-й площадки Байконура, которая была повреждена в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:28:00+03:00
2026-03-03T14:28:00+03:00
байконур (город)
роскосмос
космос - риа наука
байконур (космодром)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078176084_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_20b6b4cbafa6bccc1b94798f09e8492f.jpg
https://ria.ru/20251127/roskosmos-2058208132.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Восстановленный стартовый комплекс на Байконуре
На Байконуре отремонтировали стартовый комплекс, поврежденный в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
2026-03-03T14:28
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078176084_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c57932cf1a6b3e9ad6706c121132816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), роскосмос, космос - риа наука, байконур (космодром)
Байконур (город), Роскосмос, Космос - РИА Наука, Байконур (космодром)
"Роскосмос" показал восстановленный стартовый стол на Байконуре

"Роскосмос" показал отремонтированный стартовый стол для "Союзов" на Байконуре

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала фотографии восстановленной кабины обслуживания стартового комплекса 31-й площадки Байконура, которая была повреждена в ноябре при пуске ракеты.
В госкорпорации отметили, что всё восстановлено, первый пуск отсюда намечен на 22 марта, подготовка к нему начнётся завтра.
В госкорпорации рассказали, что рабочие подготовили 2350 квадратных метров конструкций, заменили все узлы креплений на новые, а также полностью заменили и отладили электрооборудование, провели ревизию и обслуживание узлов и механизмов кабины. Сложнее всего было устанавливать продольные и поперечные фермы - конструкции длиной 19 метров и массой около 17 тонн. Их пришлось с помощью строп разной длины опускать в огневой проём стартового стола.
31-я площадка на Байконуре является единственной, с которой на этом космодроме стартуют ракеты "Союз", и единственной на российских космодромах, откуда осуществляется пилотируемая программа. Оборудование было повреждёно после старта ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-28" 27 ноября прошлого года. Экипаж корабля при этом штатно добрался до Международной космической станции. В скором времени после повреждения на космодром был доставлен полный комплект для замены кабины обслуживания, и рабочие приступили к его восстановлению.
Ракета Союз с космонавтами Кудь-Сверчковым, Микаевым и астронавтом Уильямсом стартовала к МКС с Байконура - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре
27 ноября 2025, 22:54
 
Байконур (город)РоскосмосКосмос - РИА НаукаБайконур (космодром)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала