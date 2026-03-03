"Роскосмос" показал восстановленный стартовый стол на Байконуре

В госкорпорации отметили, что всё восстановлено, первый пуск отсюда намечен на 22 марта, подготовка к нему начнётся завтра.

В госкорпорации рассказали, что рабочие подготовили 2350 квадратных метров конструкций, заменили все узлы креплений на новые, а также полностью заменили и отладили электрооборудование, провели ревизию и обслуживание узлов и механизмов кабины. Сложнее всего было устанавливать продольные и поперечные фермы - конструкции длиной 19 метров и массой около 17 тонн. Их пришлось с помощью строп разной длины опускать в огневой проём стартового стола.