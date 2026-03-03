https://ria.ru/20260303/bajkonur-2078195936.html
"Роскосмос" показал восстановленный стартовый стол на Байконуре
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078176084_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c57932cf1a6b3e9ad6706c121132816.jpg
Восстановленный стартовый комплекс на Байконуре
На Байконуре отремонтировали стартовый комплекс, поврежденный в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-служба "Роскосмоса" опубликовала фотографии восстановленной кабины обслуживания стартового комплекса 31-й площадки Байконура, которая была повреждена в ноябре при пуске ракеты.
В госкорпорации отметили, что всё восстановлено, первый пуск отсюда намечен на 22 марта, подготовка к нему начнётся завтра.
В госкорпорации рассказали, что рабочие подготовили 2350 квадратных метров конструкций, заменили все узлы креплений на новые, а также полностью заменили и отладили электрооборудование, провели ревизию и обслуживание узлов и механизмов кабины. Сложнее всего было устанавливать продольные и поперечные фермы - конструкции длиной 19 метров и массой около 17 тонн. Их пришлось с помощью строп разной длины опускать в огневой проём стартового стола.
31-я площадка на Байконуре
является единственной, с которой на этом космодроме стартуют ракеты "Союз", и единственной на российских космодромах, откуда осуществляется пилотируемая программа. Оборудование было повреждёно после старта ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-28" 27 ноября прошлого года. Экипаж корабля при этом штатно добрался до Международной космической станции. В скором времени после повреждения на космодром был доставлен полный комплект для замены кабины обслуживания, и рабочие приступили к его восстановлению.