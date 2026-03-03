Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" назвал дату пуска с восстановленного старта на Байконуре
13:47 03.03.2026
"Роскосмос" назвал дату пуска с восстановленного старта на Байконуре
Первый пуск с восстановленного после повреждения стартового стола на Байконуре назначен на 22 марта, заявил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос"
Восстановленный стартовый комплекс на Байконуре
На Байконуре отремонтировали стартовый комплекс, поврежденный в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
байконур (город), дмитрий баканов, роскосмос, космос - риа наука, россия
Байконур (город), Дмитрий Баканов, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Россия
"Роскосмос" назвал дату пуска с восстановленного старта на Байконуре

Первый пуск с восстановленного стартового стола на Байконуре планируют 22 марта

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый пуск с восстановленного после повреждения стартового стола на Байконуре назначен на 22 марта, заявил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.
"Вчера завершился восстановительный процесс кабины для 31-ой стартовой площадки. Эта площадка предназначена для пилотируемой космонавтики. С завтрашнего дня начинаем подготовку к запуску грузового корабля "Прогресс", назначенного на 22 марта. Мы обещали сделать это (восстановить кабину - ред.) до конца зимы, и мы уложились в срок", - приводит слова Баканова пресс-служба госкорпорации.
Стартовый стол на единственной площадке на Байконуре, откуда могут стартовать ракеты "Союз", был повреждён после пуска носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-28" 27 ноября прошлого года. Как сообщили в "Роскосмосе", на космодром прибыл полный комплект для замены кабины обслуживания, а стартовый стол должен быть готов к первому пуску в конце зимы 2026 года.
Восстановленный стартовый комплекс на Байконуре - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На Байконуре восстановили поврежденный стартовый комплекс
Вчера, 12:27
 
Байконур (город)Дмитрий БакановРоскосмосКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
