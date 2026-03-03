https://ria.ru/20260303/bajkonur-2078178688.html
"Роскосмос" назвал дату пуска с восстановленного старта на Байконуре
"Роскосмос" назвал дату пуска с восстановленного старта на Байконуре - РИА Новости, 03.03.2026
"Роскосмос" назвал дату пуска с восстановленного старта на Байконуре
Первый пуск с восстановленного после повреждения стартового стола на Байконуре назначен на 22 марта, заявил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос"... РИА Новости, 03.03.2026
Восстановленный стартовый комплекс на Байконуре
На Байконуре отремонтировали стартовый комплекс, поврежденный в ноябре прошлого года, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
"Роскосмос" назвал дату пуска с восстановленного старта на Байконуре
Первый пуск с восстановленного стартового стола на Байконуре планируют 22 марта