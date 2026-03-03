https://ria.ru/20260303/avstraliya-2078068646.html
БПЛА атаковали расположение австралийских военных в ОАЭ
Глава МО Австралии заявил, что беспилотники атаковали расположение австралийских военных на базе "Аль-Минхад" в ОАЭ, никто из персонала не пострадал, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
австралия
оаэ
иран
военная операция сша и израиля против ирана
австралия
оаэ
иран
БПЛА атаковали расположение австралийских военных в ОАЭ
Глава Минобороны Австралии заявил, что БПЛА атаковали расположение войск в ОАЭ