БПЛА атаковали расположение австралийских военных в ОАЭ - РИА Новости, 03.03.2026
04:24 03.03.2026
БПЛА атаковали расположение австралийских военных в ОАЭ
БПЛА атаковали расположение австралийских военных в ОАЭ
Глава МО Австралии заявил, что беспилотники атаковали расположение австралийских военных на базе "Аль-Минхад" в ОАЭ, никто из персонала не пострадал, сообщает... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
австралия
оаэ
иран
военная операция сша и израиля против ирана
австралия
оаэ
иран
в мире, австралия, оаэ, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Австралия, ОАЭ, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
БПЛА атаковали расположение австралийских военных в ОАЭ

Глава Минобороны Австралии заявил, что БПЛА атаковали расположение войск в ОАЭ

© Фото : соцсетиПожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ
Пожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : соцсети
Пожар на месте авиаудара в Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МО Австралии заявил, что беспилотники атаковали расположение австралийских военных на базе "Аль-Минхад" в ОАЭ, никто из персонала не пострадал, сообщает телеканал ABC.
В понедельник Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что Иран нанес удары по командному центру на базе США "Аль-Минхад" в ОАЭ с использованием шести беспилотников и пяти баллистических ракет.
"Министр обороны Ричард Марлз подтвердил, что в минувшие выходные авиабаза, используемая Силами обороны Австралии, подверглась удару беспилотника. Однако Марлз утверждает, что австралийцы на авиабазе "Аль-Минхад", расположенной недалеко от Дубая, находятся в безопасности и их местонахождение установлено", - говорится в сообщении телеканала.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Запуск иранского беспилотника Karrar - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
КСИР атаковал базу США "Арифджан" в Кувейте, пишут СМИ
