ATP предложила участникам "Челленджера" в ОАЭ чартер за €5 тысяч с игрока
ATP предложила участникам "Челленджера" в ОАЭ чартер за €5 тысяч с игрока - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
ATP предложила участникам "Челленджера" в ОАЭ чартер за €5 тысяч с игрока
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) уведомила спортсменов об отмене двух турниров серии "Челленджер" в ОАЭ и сообщила о возможной организации чартерного
2026-03-03T22:09:00+03:00
теннис
илья ивашко
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
оаэ
оаэ
илья ивашко, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), оаэ
Теннис, Илья Ивашко, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), ОАЭ
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) уведомила спортсменов об отмене двух турниров серии "Челленджер" в ОАЭ и сообщила о возможной организации чартерного рейса для участников из Омана за 5 тысяч евро с человека, сообщил в соцсетях белорусский теннисист Илья Ивашко.
Утром во вторник организаторы были вынуждены приостановить матчи квалификации турнира в Фуджейре из-за атаки беспилотника. Позже ATP разослала участникам электронные сообщения об отмене соревнований.
«
"ATP, возможно, организует чартерный рейс в четверг, 5 марта, из Маската. Вылет в 3 часа дня в Милан с пересадкой в Египте. Цена билета - 5 тысяч евро за человека", - выложил Ивашко скриншот письма ATP в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Не нужно слов, ATP", - прокомментировал письмо белорус, добавив эмодзи аплодисментов.
Призовой фонд соревнований в Фуджейре составлял 63 тысячи долларов. Победитель должен был получить 9500 долларов, финалист - 5500.