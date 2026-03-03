Рейтинг@Mail.ru
ATP предложила участникам "Челленджера" в ОАЭ чартер за €5 тысяч с игрока - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:09 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/atp-2078316990.html
ATP предложила участникам "Челленджера" в ОАЭ чартер за €5 тысяч с игрока
ATP предложила участникам "Челленджера" в ОАЭ чартер за €5 тысяч с игрока - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
ATP предложила участникам "Челленджера" в ОАЭ чартер за €5 тысяч с игрока
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) уведомила спортсменов об отмене двух турниров серии "Челленджер" в ОАЭ и сообщила о возможной организации чартерного РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T22:09:00+03:00
2026-03-03T22:09:00+03:00
теннис
илья ивашко
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748377943_0:0:2879:1619_1920x0_80_0_0_2b83e6c057d981ab7922d345f8392f9a.jpg
https://ria.ru/20260303/rublev-2078314160.html
https://ria.ru/20260303/match-2078308962.html
оаэ
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748377943_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_7c8f11570e0e603646a9cc05d70b3a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
илья ивашко, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), оаэ
Теннис, Илья Ивашко, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), ОАЭ
ATP предложила участникам "Челленджера" в ОАЭ чартер за €5 тысяч с игрока

ATP предложила участникам "Челленджера" в ОАЭ чартер за 5 тысяч евро с игрока

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) уведомила спортсменов об отмене двух турниров серии "Челленджер" в ОАЭ и сообщила о возможной организации чартерного рейса для участников из Омана за 5 тысяч евро с человека, сообщил в соцсетях белорусский теннисист Илья Ивашко.
Утром во вторник организаторы были вынуждены приостановить матчи квалификации турнира в Фуджейре из-за атаки беспилотника. Позже ATP разослала участникам электронные сообщения об отмене соревнований.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие в Дубае российские теннисисты спецрейсом покинули ОАЭ
Вчера, 21:35
«
"ATP, возможно, организует чартерный рейс в четверг, 5 марта, из Маската. Вылет в 3 часа дня в Милан с пересадкой в Египте. Цена билета - 5 тысяч евро за человека", - выложил Ивашко скриншот письма ATP в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Не нужно слов, ATP", - прокомментировал письмо белорус, добавив эмодзи аплодисментов.
Призовой фонд соревнований в Фуджейре составлял 63 тысячи долларов. Победитель должен был получить 9500 долларов, финалист - 5500.
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Матч белорусского теннисиста в ОАЭ остановили из-за атаки беспилотника
Вчера, 20:55
 
ТеннисИлья ИвашкоАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)ОАЭ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Металлург Мг
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Спортинг
    Порту
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Интер М
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала