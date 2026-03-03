https://ria.ru/20260303/armiya-2078147594.html
ВС России освободили Бобылевку в Сумской области
ВС России освободили Бобылевку в Сумской области - РИА Новости, 03.03.2026
ВС России освободили Бобылевку в Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:10:00+03:00
2026-03-03T12:10:00+03:00
2026-03-03T17:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1f311e8d2cc89c739b6249fa51830f7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cacdbf85d0ded8758381e7af0af73ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Безопасность