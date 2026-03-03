Рейтинг@Mail.ru
Россиянин завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване
17:45 03.03.2026
Россиянин завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване
Россиянин завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Россиянин завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване
Россиянин Антон Аристархов второй раз стал победителем чемпионата Европы по стрельбе, который проходит в Ереване. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
1920
1920
true
Россиянин завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване

Россиянин Аристархов завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване

Антон Аристархов
Антон Аристархов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Антон Аристархов. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россиянин Антон Аристархов второй раз стал победителем чемпионата Европы по стрельбе, который проходит в Ереване.
Аристархов первенствовал в упражнении "Соло, пистолет пневматический, 10 м". В финале он одержал победу над представителем Германии Паулем Фрелихом со счетом 15:14. Третье место занял чех Павел Шейбал.
Ранее на турнире Аристархов также завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Соревнования завершатся 4 марта. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
Стрельба из лука - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Россияне завоевали золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука
21 февраля, 19:07
 
