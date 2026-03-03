https://ria.ru/20260303/aristarhov-2078263448.html
Россиянин завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване
Россиянин завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване - РИА Новости Спорт, 03.03.2026
Россиянин завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване
Россиянин Антон Аристархов второй раз стал победителем чемпионата Европы по стрельбе, который проходит в Ереване. РИА Новости Спорт, 03.03.2026
2026-03-03T17:45:00+03:00
2026-03-03T17:45:00+03:00
2026-03-03T17:45:00+03:00
спорт
ереван
германия
россия
стрелковый спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009199392_0:103:2994:1787_1920x0_80_0_0_7096eba07590eef3bce51c9140fe96a3.jpg
https://ria.ru/20260221/strelba-2076006871.html
ереван
германия
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009199392_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_a29a978c6dfb95d36aa83205d0955e6a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ереван, германия, россия, стрелковый спорт
Спорт, Ереван, Германия, Россия, Стрелковый спорт
Россиянин завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване
Россиянин Аристархов завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване