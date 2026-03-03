https://ria.ru/20260303/anokhin-2078221369.html
Анохин принял участие в открытии этапа чемпионата "Профессионалы"-2026
Анохин принял участие в открытии этапа чемпионата "Профессионалы"-2026 - РИА Новости, 03.03.2026
Анохин принял участие в открытии этапа чемпионата "Профессионалы"-2026
Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в торжественном открытии регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству... РИА Новости, 03.03.2026
Анохин принял участие в открытии этапа чемпионата "Профессионалы"-2026
Анохин поучаствовал в открытии этапа чемпионата "Профессионалы"-2026 в Смоленске
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в торжественном открытии регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"-2026 в КДЦ "Губернский" в столице региона.
Соревнования проходят в области с 1 по 6 марта.
"Выпускники образовательных учреждений Смоленской области должны видеть перед собой четкие перспективы и возможности для самореализации в регионе", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.
Состязания проходят на 16 площадках, охватывая 40 компетенций, каждая из которых отвечает потребностям экономики страны. В этом году за звание лучших борются 214 участников — студенты профессиональных образовательных организаций и школьники старше 14 лет, которым предстоит выбрать профессию. Оценивать их мастерство будут более 360 экспертов, среди которых представители работодателей.
"Мы активно работаем над улучшением материально-технической базы учебных заведений: проводим ремонты, закупаем современное оборудование. Также поддерживаем студентов, выбирающих целевое обучение, реализуя комплекс мер поддержки", — отметил губернатор.
Он добавил, что чемпионатное движение "Профессионалы" способствует повышению престижа рабочих профессий. Эти ребята — будущий кадровый резерв. Победители регионального этапа представят Смоленскую область на финальных соревнованиях, которые будут проходить в Калуге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.
"Желаю участникам успешных выступлений и достойно представить регион на федеральном уровне!" — заключил Анохин.