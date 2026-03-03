Рейтинг@Mail.ru
В Кабуле назвали число пакистанских военных, уничтоженных в боях
14:35 03.03.2026 (обновлено: 15:35 03.03.2026)
В Кабуле назвали число пакистанских военных, уничтоженных в боях
В Кабуле назвали число пакистанских военных, уничтоженных в боях
Афганские военные с начала оборонительной операции, начатой в ответ на бомбардировки афганской территории ВВС Пакистана, уничтожили 150 пакистанских военных и... РИА Новости, 03.03.2026
В Кабуле назвали число пакистанских военных, уничтоженных в боях

Афганские военные уничтожили 150 пакистанских солдат в операции "Рад аль-Залм"

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Афганские военные с начала оборонительной операции, начатой в ответ на бомбардировки афганской территории ВВС Пакистана, уничтожили 150 пакистанских военных и ранили 200, заявил пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Энайятулла Хваразми.
«
"В ходе ответной оборонительной операции "Рад аль-Залм" ("Месть за несправедливость" - ред.) погибли и получили ранения 350 пакистанских солдат, из этого числа 150 были убиты и 200 ранены", - приводит Telegram-канал "Сэда-е Афган" слова Хваразми, которые он произнес на пресс-конференции в правительственном информцентре в Кабуле.
Хваразми добавил, что только за прошедшую ночь вдоль линии Дюранда - не признанной в Кабуле границы с Пакистаном - было уничтожено 13 постов пакистанских сил, четыре пакистанских солдата погибли, несколько получили ранения, а большое количество оружия и боеприпасов попало в руки афганских военных.
Пресс-секретарь также подтвердил гибель 28 и ранение 48 афганских военных в боях с армией Пакистана. Со своей стороны, Исламабад утверждает, что на данный момент убито 435 и ранено более 630 афганских военных.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Пакистане рассказали, от чего зависит длительность операции в Афганистане
Вчера, 10:59
 
