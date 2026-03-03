В Кабуле назвали число пакистанских военных, уничтоженных в боях

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Афганские военные с начала оборонительной операции, начатой в ответ на бомбардировки афганской территории ВВС Пакистана, уничтожили 150 пакистанских военных и ранили 200, заявил пресс-секретарь министерства обороны Афганистана Энайятулла Хваразми.