Несколько объектов разрушены на афганской базе ВВС "Баграм", пишут СМИ
02:40 03.03.2026 (обновлено: 07:11 03.03.2026)
Несколько объектов разрушены на афганской базе ВВС "Баграм", пишут СМИ
в мире, пакистан, афганистан, парван, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Парван, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
© AP Photo / Saifullah Zahir
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Несколько объектов разрушены на афганской базе ВВС "Баграм" после удара по ней со стороны Пакистана, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки.
Ранее афганское информационное агентство Khaama press передавало, что самолеты ВВС Пакистана в ночь на 1 марта атаковали военную базу "Баграм" в афганской провинции Парван.
"По меньшей мере один авиационный ангар и два больших склада были разрушены в результате ударов в воскресенье. Все здания, ставшие целями, располагались в северной части базы ВВС", - говорится в сообщении издания.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
В миреПакистанАфганистанПарванВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
