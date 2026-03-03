https://ria.ru/20260303/afganistan-2078061175.html
Несколько объектов разрушены на афганской базе ВВС "Баграм", пишут СМИ
Несколько объектов разрушены на афганской базе ВВС "Баграм", пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
Несколько объектов разрушены на афганской базе ВВС "Баграм", пишут СМИ
Несколько объектов разрушены на афганской базе ВВС "Баграм" после удара по ней со стороны Пакистана, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T02:40:00+03:00
2026-03-03T02:40:00+03:00
2026-03-03T07:11:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
парван
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
пакистан
афганистан
парван
Несколько объектов разрушены на афганской базе ВВС "Баграм", пишут СМИ
NYT: несколько объектов разрушены на базе ВВС Афганистана после удара Пакистана