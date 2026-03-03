https://ria.ru/20260303/aeroport-2078319181.html
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.03.2026
