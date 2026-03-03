https://ria.ru/20260303/aeroflot-2078207942.html
"Аэрофлот" перевезет более 400 человек из Дубая в Москву
Авиакомпания "Аэрофлот" перевозит более 400 человек из Дубая в Москву на борту второго вывозного рейса, занято 100% мест, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:54:00+03:00
