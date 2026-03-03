Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" планирует еще два вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 03.03.2026 (обновлено: 09:33 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/aeroflot-2078097100.html
"Аэрофлот" планирует еще два вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби
"Аэрофлот" планирует еще два вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби - РИА Новости, 03.03.2026
"Аэрофлот" планирует еще два вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби
"Аэрофлот" на 3 марта планирует выполнить еще два выводных рейса: из Дубай и из Абу-Даби в Москву, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:26:00+03:00
2026-03-03T09:33:00+03:00
аэрофлот
дубай
абу-даби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:141:3130:1902_1920x0_80_0_0_c2384a46e9d94db5159c188b85fffdd6.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078018274.html
дубай
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d0c63b6732e1ef8ae4087327ec98ff04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, дубай, абу-даби
Аэрофлот, Дубай, Абу-Даби
"Аэрофлот" планирует еще два вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби

"Аэрофлот" планирует еще два вывозных рейса на 3 марта из ОАЭ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпаний Россия и Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" на 3 марта планирует выполнить еще два выводных рейса: из Дубай и из Абу-Даби в Москву, сообщил авиаперевозчик.
"На 3 марта планируется еще два выводных рейса: SU525 из Дубая и SU531 из Абу-Даби", - говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных рейсов у стойки информации в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туркомпании рассказали, как продлить размещения в отелях на Ближнем Востоке
Вчера, 04:17
 
АэрофлотДубайАбу-Даби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала