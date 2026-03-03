https://ria.ru/20260303/aeroflot-2078097100.html
"Аэрофлот" планирует еще два вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби
"Аэрофлот" планирует еще два вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби - РИА Новости, 03.03.2026
"Аэрофлот" планирует еще два вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби
"Аэрофлот" на 3 марта планирует выполнить еще два выводных рейса: из Дубай и из Абу-Даби в Москву, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:26:00+03:00
2026-03-03T09:26:00+03:00
2026-03-03T09:33:00+03:00
аэрофлот
дубай
абу-даби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:141:3130:1902_1920x0_80_0_0_c2384a46e9d94db5159c188b85fffdd6.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078018274.html
дубай
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d0c63b6732e1ef8ae4087327ec98ff04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, дубай, абу-даби
Аэрофлот, Дубай, Абу-Даби
"Аэрофлот" планирует еще два вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби
"Аэрофлот" планирует еще два вывозных рейса на 3 марта из ОАЭ