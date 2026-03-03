Рейтинг@Mail.ru
Лут встретилась с главой Адыгеи для обсуждения тем развития АПК региона - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
11:41 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/adygeya-2078137777.html
Лут встретилась с главой Адыгеи для обсуждения тем развития АПК региона
Лут встретилась с главой Адыгеи для обсуждения тем развития АПК региона - РИА Новости, 03.03.2026
Лут встретилась с главой Адыгеи для обсуждения тем развития АПК региона
В ходе визита министра сельского хозяйства России Оксаны Лут в Адыгею состоялась рабочая встреча с главой республики Муратом Кумпиловым, где обсуждались вопросы РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:41:00+03:00
2026-03-03T11:41:00+03:00
республика адыгея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078136654_0:147:2400:1497_1920x0_80_0_0_5fa9ebfafa696c17a7c6705bed2d1316.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078136654_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_443485314db5bfd34ed1ce757a68d3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Республика Адыгея
Лут встретилась с главой Адыгеи для обсуждения тем развития АПК региона

Оксана Лут встретилась с Кумпиловым для обсуждения вопросов развития АПК Адыгеи

© Фото : Официальный Интернет-сайт органов исполнительной власти Республики АдыгеяМинистр сельского хозяйства России Оксана Лут и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Официальный Интернет-сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В ходе визита министра сельского хозяйства России Оксаны Лут в Адыгею состоялась рабочая встреча с главой республики Муратом Кумпиловым, где обсуждались вопросы развития АПК региона, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.
Кумпилов доложил об основных результатах развития сельского хозяйства в Адыгее. В прошлом году собрано 700 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, это на 15,4% больше, чем годом ранее. Показатель по урожайности пшеницы достиг 61,3 центнера на гектар. Также, несмотря на сложные погодные условия, собран третий по величине урожай риса в истории Адыгеи – 53,2 тысячи тонн. Собрано 154,5 тысячи тонн масличных культур, что почти на 35% выше результата 2024 года. В прошлом году введено 571,9 гектара орошаемых земель, в этом году планируется ввести еще 504 гектаров.
Глава Адыгеи сообщил о работе по изменению структуры сельского хозяйства, о развитии садоводства. При поддержке Минсельхоза России и в рамках Индивидуальной программы развития в республике с прошлого года предоставляются субсидии на ягодники – по 100 миллионов рублей ежегодно в течение трех лет. Площади под плодово-ягодные культуры увеличены до 7,2 тысячи гектаров.
Есть успехи и в других направлениях АПК. Так, в прошлом году индекс продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составил 103,4% к предыдущему году, а к 2021 году – 152,2%. В итоге Адыгея уже превысила целевой показатель, установленный на 2030 год (125%). Отдельно Глава Адыгеи рассказал о развитии главного продовольственного бренда – адыгейского сыра. За пять лет объем производства вырос на 70% – с 19,4 до 33 тысяч тонн в прошлом году. Продвижению бренда способствует и ежегодный фестиваль адыгейского сыра. В прошлом году за два дня его посетили 70 тысяч человек.
"Мы последовательно продвигаемся в решении задач президента России Владимира Владимировича Путина по обеспечению продовольственной безопасности страны. Многое удается сделать благодаря поддержке Минсельхоза России. Уделяем большое внимание развитию малого и среднего бизнеса, малых форм хозяйствования в сфере АПК. Стремимся вовлекать больше предпринимателей в аграрный сектор", – цитирует пресс-служба Кумпилова.
Он добавил, что всего за последние три года господдержку в республике получили 183 хозяйства на 690,5 миллиона рублей. В Адыгеи будут использовать как можно больше механизмов поддержки, которые предлагает федеральный центр. Регион уже активно включается в новый федеральный проект развития малого агробизнеса, стартующий с этого года.
Глава Адыгеи также сообщил о реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". За прошлые 6 лет ее действия (2020-2025 годы) в Адыгее построено и отремонтировано 208 объектов на 7,7 миллиарда рублей. В этом году в работе – еще 13 объектов на 830 миллионов рублей.
 
Республика Адыгея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала