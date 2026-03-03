Лут встретилась с главой Адыгеи для обсуждения тем развития АПК региона

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В ходе визита министра сельского хозяйства России Оксаны Лут в Адыгею состоялась рабочая встреча с главой республики Муратом Кумпиловым, где обсуждались вопросы развития АПК региона, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

Кумпилов доложил об основных результатах развития сельского хозяйства в Адыгее. В прошлом году собрано 700 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, это на 15,4% больше, чем годом ранее. Показатель по урожайности пшеницы достиг 61,3 центнера на гектар. Также, несмотря на сложные погодные условия, собран третий по величине урожай риса в истории Адыгеи – 53,2 тысячи тонн. Собрано 154,5 тысячи тонн масличных культур, что почти на 35% выше результата 2024 года. В прошлом году введено 571,9 гектара орошаемых земель, в этом году планируется ввести еще 504 гектаров.

Глава Адыгеи сообщил о работе по изменению структуры сельского хозяйства, о развитии садоводства. При поддержке Минсельхоза России и в рамках Индивидуальной программы развития в республике с прошлого года предоставляются субсидии на ягодники – по 100 миллионов рублей ежегодно в течение трех лет. Площади под плодово-ягодные культуры увеличены до 7,2 тысячи гектаров.

Есть успехи и в других направлениях АПК. Так, в прошлом году индекс продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составил 103,4% к предыдущему году, а к 2021 году – 152,2%. В итоге Адыгея уже превысила целевой показатель, установленный на 2030 год (125%). Отдельно Глава Адыгеи рассказал о развитии главного продовольственного бренда – адыгейского сыра. За пять лет объем производства вырос на 70% – с 19,4 до 33 тысяч тонн в прошлом году. Продвижению бренда способствует и ежегодный фестиваль адыгейского сыра. В прошлом году за два дня его посетили 70 тысяч человек.

"Мы последовательно продвигаемся в решении задач президента России Владимира Владимировича Путина по обеспечению продовольственной безопасности страны. Многое удается сделать благодаря поддержке Минсельхоза России. Уделяем большое внимание развитию малого и среднего бизнеса, малых форм хозяйствования в сфере АПК. Стремимся вовлекать больше предпринимателей в аграрный сектор", – цитирует пресс-служба Кумпилова.

Он добавил, что всего за последние три года господдержку в республике получили 183 хозяйства на 690,5 миллиона рублей. В Адыгеи будут использовать как можно больше механизмов поддержки, которые предлагает федеральный центр. Регион уже активно включается в новый федеральный проект развития малого агробизнеса, стартующий с этого года.