Биржевая цена золота впервые с января превысила $5 400 за унцию
Биржевая цена золота впервые с января превысила $5 400 за унцию - РИА Новости, 02.03.2026
Биржевая цена золота впервые с января превысила $5 400 за унцию
Биржевая цена на золото впервые с конца января поднялась выше 5 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 02.03.2026
2026
