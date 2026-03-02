Рейтинг@Mail.ru
02:56 02.03.2026
Биржевая цена золота впервые с января превысила $5 400 за унцию
Биржевая цена золота впервые с января превысила $5 400 за унцию
израиль, иран, сша
Израиль, Иран, США
Биржевая цена золота впервые с января превысила $5 400 за унцию

Цена золота впервые с 30 января превысила $5 400 за унцию

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Биржевая цена на золото впервые с конца января поднялась выше 5 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 2.42 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,02%, до 5 406,59 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 30 января превысил отметку в 5 400 долларов.
