Что Жириновский говорил о ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Политик Владимир Жириновский еще несколько лет назад детально описал сценарий, который мир наблюдает сегодня. Его слова сейчас выглядят как пророчество, сбывшееся с пугающей точностью.

"Старший брат" Израиля

"Как начнется конфликт? Израиль нанесет удар по тем объектам, где ему кажется, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно, и производство ядерных зарядов", — предрекал несколько лет назад Владимир Жириновский.

Он отмечал, что ответ Тегерана будет неизбежен.

"Будут разрушения в Израиле", — констатировал Жириновский. И добавлял, что далее будет самое страшное — потому что в дело вступит тяжелая артиллерия Запада.

"Старший брат" придет на помощь — США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран", — говорил политик.

Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке в Сети снова всплывают старые записи Владимира Жириновского. В одном из архивных видео основатель ЛДПР утверждает : США готовятся к удару по Ирану , американские корабли уже движутся к его берегам.

Хлынут миллионы беженцев

© AP Photo / Vahid Salemi Митинг в поддержку властей в Тегеране © AP Photo / Vahid Salemi Митинг в поддержку властей в Тегеране

Еще в 2013 году политический пророк утверждал, что нападение на Иран будет готовиться поэтапно. Но за локальным конфликтом, как он неоднократно подчеркивал, стоят куда более масштабные цели Вашингтона, разумеется, экономические и геополитические. Америка бросит все силы, чтобы побороться за ресурсы.

"Америке нужно ослабить Китай. А в случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит. И Евросоюз не выдержит", — заявлял лидер ЛДПР с трибуны Госдумы.

Таким образом, ударом по Ирану Америка убивает двух зайцев: ослабляет Евросоюз и Китай. Но остается Россия. Как ее ослабить? Здесь Жириновский видел совершенно конкретный сценарий.

"Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. На юге — Сирия, где будет уже установлен проамериканский режим. На юге — Ирак, воевали много лет, они враждуют. Остается только путь на север. Азербайджанский коридор. Это будет удар по Закавказью, но удар непрямой. Хлынут миллионы беженцев!"

"Вашей стране — конец!"

Но достанется вовсе не России, а соседней Украине. В 2019 году в телеэфире политик обратился к украинскому оппоненту с пророчеством

"В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием Украина. Там развернутся такие события, что все забудут, что такое Украина". По его словам, Иран — не Вьетнам и не Косово.

"Мы будем вынуждены пропустить беженцев к вам. Европа пропустит, турки пропустят. Все у вас там соберутся — и вашей стране конец".

А в 2020 году Жириновский предрекал так:

"Американцы никогда не нападут на нас напрямую. Они сделают все чужими руками. <...> Но главная цель — не Иран. Им нужны миллионы беженцев на Север, сместить Южный Кавказ, Северный Кавказ".

Владимир Вольфович уверял, что все уже "давно расписано".

"Хотят заставить нас и Китай встать на защиту Ирана. И в той войне с применением ядерного оружия, как пишет Киссинджер, из этой ядерной пыли восстанет только одно государство — и это США!"

© AP Photo / Vahid Salemi Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран © AP Photo / Vahid Salemi Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран

США будут в ужасе

Иран выступал у Жириновского своеобразным триггером глобальных перемен. И именно этот конфликт, по его мнению, мог бы отодвинуть на второй план другие кризисы, включая украинский, и заставить великие державы кардинально пересмотреть правила игры.

Еще в 1999 году, выступая в Совете Европы, он называл противостояние с Россией главной целью НАТО, предсказывая одновременно и расширение альянса, и его последующее ослабление из-за внутренних противоречий. А значительно позже, уже в 2018-м, он говорил о "Сталинградской битве в центре Европы" и военном поражении НАТО.

Отдельного внимания заслуживает его видение новых геополитических альянсов. В 2008 году Жириновский предсказал, что через 20 лет, то есть к 2028 году, сформируется объединение России, Турции и Ирана.