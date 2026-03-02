Зеленский сделал новое заявление об ударе США по Ирану

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о рисках сокращения вооружения из-за удара США по Ирану, его цитирует издание "Страна.ua".



"Пока война с Ираном не повлияла на поставки Украине ракет Patriot, но такие опасения в случае затягивания боевых действий существуют", — сказал он.