Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну"

"Так называемую "кровавую Луну" можно увидеть только в полное лунное затмение, которое происходит в среднем один - два раза в год. При ясной погоде явление можно наблюдать не только в телескопы и бинокли, но и невооруженным глазом. Это чрезвычайно красивое явление", - отметил ученый.

Астрофизик напомнил, что появление на небе темно-красной Луны в Средние века предсказатели связывали с грядущими трагическими событиями, но ничего мистического в этом явлении нет. Во время полного лунного затмения Земля оказывается между Солнцем и Луной. Свет, проходя через атмосферу нашей планеты, как сквозь линзу, частично рассеивается и теряет большую часть коротковолновых лучей - синих и зеленых, а красные лучи, преломляясь, попадают внутрь земной тени и подсвечивают Луну, пояснил ученый.