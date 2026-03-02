https://ria.ru/20260302/zatmenie-2077864251.html
Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну"
Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну" - РИА Новости, 02.03.2026
Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну"
Жители восточной части России во вторник вечером смогут наблюдать "кровавую Луну", полное лунное затмение продлится почти час, сообщил РИА Новости астрофизик
2026-03-02
2026-03-02T12:46:00+03:00
2026-03-02T12:46:00+03:00
Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну"
Астроном Язев: жители восточной части России смогут увидеть кровавую Луну
ИРКУТСК, 2 мар - РИА Новости. Жители восточной части России во вторник вечером смогут наблюдать "кровавую Луну", полное лунное затмение продлится почти час, сообщил РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
"Вечером во вторник Луна
пройдет сквозь тень Земли
. Ей предстоит пролететь в тени почти 10 тысяч километров со скоростью около одного километра в секунду. Полностью в тени Луна будет находиться примерно час. В это время она будет темно-красного цвета", - рассказал ученый.
Он добавил, что затмение можно будет наблюдать жителям Дальнего Востока
и Восточной Сибири
, начиная примерно с 19.30 (14.30 мск). Когда Луну станет видно на небосклоне в западных частях России
, она уже выйдет из тени Земли.
"Так называемую "кровавую Луну" можно увидеть только в полное лунное затмение, которое происходит в среднем один - два раза в год. При ясной погоде явление можно наблюдать не только в телескопы и бинокли, но и невооруженным глазом. Это чрезвычайно красивое явление", - отметил ученый.
Астрофизик напомнил, что появление на небе темно-красной Луны в Средние века предсказатели связывали с грядущими трагическими событиями, но ничего мистического в этом явлении нет. Во время полного лунного затмения Земля оказывается между Солнцем и Луной. Свет, проходя через атмосферу нашей планеты, как сквозь линзу, частично рассеивается и теряет большую часть коротковолновых лучей - синих и зеленых, а красные лучи, преломляясь, попадают внутрь земной тени и подсвечивают Луну, пояснил ученый.