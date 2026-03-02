Рейтинг@Mail.ru
Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну"
Наука
 
12:46 02.03.2026
Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну"
Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну"
Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну"
Жители восточной части России во вторник вечером смогут наблюдать "кровавую Луну", полное лунное затмение продлится почти час, сообщил РИА Новости астрофизик,... РИА Новости, 02.03.2026
Астроном рассказал, где в России можно будет увидеть "кровавую Луну"

Астроном Язев: жители восточной части России смогут увидеть кровавую Луну

Полное лунное затмение
Полное лунное затмение
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Полное лунное затмение. Архивное фото
ИРКУТСК, 2 мар - РИА Новости. Жители восточной части России во вторник вечером смогут наблюдать "кровавую Луну", полное лунное затмение продлится почти час, сообщил РИА Новости астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
"Вечером во вторник Луна пройдет сквозь тень Земли. Ей предстоит пролететь в тени почти 10 тысяч километров со скоростью около одного километра в секунду. Полностью в тени Луна будет находиться примерно час. В это время она будет темно-красного цвета", - рассказал ученый.
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Ученые рассказали о редком солнечном затмении
17 февраля, 10:55
Он добавил, что затмение можно будет наблюдать жителям Дальнего Востока и Восточной Сибири, начиная примерно с 19.30 (14.30 мск). Когда Луну станет видно на небосклоне в западных частях России, она уже выйдет из тени Земли.
"Так называемую "кровавую Луну" можно увидеть только в полное лунное затмение, которое происходит в среднем один - два раза в год. При ясной погоде явление можно наблюдать не только в телескопы и бинокли, но и невооруженным глазом. Это чрезвычайно красивое явление", - отметил ученый.
Астрофизик напомнил, что появление на небе темно-красной Луны в Средние века предсказатели связывали с грядущими трагическими событиями, но ничего мистического в этом явлении нет. Во время полного лунного затмения Земля оказывается между Солнцем и Луной. Свет, проходя через атмосферу нашей планеты, как сквозь линзу, частично рассеивается и теряет большую часть коротковолновых лучей - синих и зеленых, а красные лучи, преломляясь, попадают внутрь земной тени и подсвечивают Луну, пояснил ученый.
Полный парад ближайших к Земле планет соберётся около Солнца к 22 января - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Следующий парад планет пройдет в 2235 году, рассказали ученые
21 января, 13:39
 
НаукаЛунаЗемляРоссияСергей ЯзевКосмос
 
 
