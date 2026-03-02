В ГД внесли законопроект об ответственности за "затирание" символов религии

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности для юридических и физических лиц за намеренное "затирание" религиозных символов, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Парламентарий добавила, что депутаты Госдумы последовательно защищают традиционные ценности и религию. По ее словам, за все время работы парламента принято более 150 законов в этой части, в закон "О свободе совести и религиозных объединениях" внесено 38 пакетов поправок.