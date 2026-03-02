Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли законопроект об ответственности за "затирание" символов религии - РИА Новости, 02.03.2026
17:20 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/zakon-2077958078.html
В ГД внесли законопроект об ответственности за "затирание" символов религии
В ГД внесли законопроект об ответственности за "затирание" символов религии - РИА Новости, 02.03.2026
В ГД внесли законопроект об ответственности за "затирание" символов религии
В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности для юридических и физических лиц за намеренное "затирание" религиозных символов, сообщила... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:20:00+03:00
2026-03-02T17:20:00+03:00
общество
анна кузнецова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_11f211826960074e005867d36e6569d9.jpg
https://ria.ru/20260302/filmy-2077771427.html
общество, анна кузнецова, госдума рф
Общество, Анна Кузнецова, Госдума РФ
В ГД внесли законопроект об ответственности за "затирание" символов религии

Кузнецова: в Госдуму внесли проект о запрете "затирания" религиозных символов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Госдума РФ
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности для юридических и физических лиц за намеренное "затирание" религиозных символов, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на защиту нашей веры и ценностей. В июле прошлого года вступил в силу инициированный нами закон о защите от искажения религиозных символов при публичных изображениях. И теперь мы делаем следующий шаг, который является неотъемлемой частью предыдущего законодательного решения, предполагающий изменения в КоАП. Административная ответственность устанавливается за намеренное "затирание" религиозных символов как для юридических, так и для физических лиц", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавила, что депутаты Госдумы последовательно защищают традиционные ценности и религию. По ее словам, за все время работы парламента принято более 150 законов в этой части, в закон "О свободе совести и религиозных объединениях" внесено 38 пакетов поправок.
"Нас поддержали представители всех фракций, коллеги из правительства, Генеральной прокуратуры", - заключила она.
Общество
Анна Кузнецова
Госдума РФ
 
 
