В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности для юридических и физических лиц за намеренное "затирание" религиозных символов, сообщила... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:20:00+03:00
В ГД внесли законопроект об ответственности за "затирание" символов религии
Кузнецова: в Госдуму внесли проект о запрете "затирания" религиозных символов
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности для юридических и физических лиц за намеренное "затирание" религиозных символов, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы
законопроект, направленный на защиту нашей веры и ценностей. В июле прошлого года вступил в силу инициированный нами закон о защите от искажения религиозных символов при публичных изображениях. И теперь мы делаем следующий шаг, который является неотъемлемой частью предыдущего законодательного решения, предполагающий изменения в КоАП. Административная ответственность устанавливается за намеренное "затирание" религиозных символов как для юридических, так и для физических лиц", - написала Кузнецова
в своем Telegram-канале
.
Парламентарий добавила, что депутаты Госдумы последовательно защищают традиционные ценности и религию. По ее словам, за все время работы парламента принято более 150 законов в этой части, в закон "О свободе совести и религиозных объединениях" внесено 38 пакетов поправок.
"Нас поддержали представители всех фракций, коллеги из правительства, Генеральной прокуратуры", - заключила она.