Ветеран СВО рассказал о задачах иностранных диверсантов в ВСУ
Ветеран СВО рассказал о задачах иностранных диверсантов в ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
Ветеран СВО рассказал о задачах иностранных диверсантов в ВСУ
Задачами иностранных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действующих в составе ВСУ, являются перерезание логистики, отключение воды, электричества, связи... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:21:00+03:00
2026-03-02T03:21:00+03:00
2026-03-02T03:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Ветеран СВО рассказал о задачах иностранных диверсантов в ВСУ
РИА Новости: задачей иностранных ДРГ ВСУ является перерезание логистики
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задачами иностранных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действующих в составе ВСУ, являются перерезание логистики, отключение воды, электричества, связи и быстрое отступление, рассказал РИА Новости ветеран СВО, пилот-испытатель БПЛА "Овод" с позывным "Святой".
"У них (иностранных ДРГ) задача - это в основном штурм, и он активный, закрытых пространств, (рассчитанный) на малое количество людей. То есть они больше на такую работу настроены. Где-то быстро забежать, уничтожить, подавить огнем и выйти после этого, всё. Ну и предварительно, естественно, уничтожить все логистические маршруты… электричество, вода, связь, дороги и так далее", - сказал "Святой".
По словам собеседника агентства, такие задачи ставятся перед иностранными ДРГ для того, чтобы парализовать и обесточить всех находящихся в зоне действия ДРГ людей, как военных, так и гражданских.
"Чтобы людям было не эвакуироваться. И чтобы никакие вещи не подвезти себе. То есть полностью обезоружить, обездвижить и обесточить… Эти специалисты заходят, выполняют какие-то поставленные задачи и сразу откатываются назад", - подчеркнул пилот БПЛА.