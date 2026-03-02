Рейтинг@Mail.ru
Ветеран СВО рассказал о задачах иностранных диверсантов в ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:21 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/zadachi-2077765964.html
Ветеран СВО рассказал о задачах иностранных диверсантов в ВСУ
Ветеран СВО рассказал о задачах иностранных диверсантов в ВСУ - РИА Новости, 02.03.2026
Ветеран СВО рассказал о задачах иностранных диверсантов в ВСУ
Задачами иностранных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действующих в составе ВСУ, являются перерезание логистики, отключение воды, электричества, связи... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:21:00+03:00
2026-03-02T03:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077051031_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f9a80baecb697986993f8cc917dff0b.jpg
https://ria.ru/20260302/bespilotniki-2077765117.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Ветеран СВО рассказал о задачах иностранных диверсантов в ВСУ

РИА Новости: задачей иностранных ДРГ ВСУ является перерезание логистики

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задачами иностранных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действующих в составе ВСУ, являются перерезание логистики, отключение воды, электричества, связи и быстрое отступление, рассказал РИА Новости ветеран СВО, пилот-испытатель БПЛА "Овод" с позывным "Святой".
"У них (иностранных ДРГ) задача - это в основном штурм, и он активный, закрытых пространств, (рассчитанный) на малое количество людей. То есть они больше на такую работу настроены. Где-то быстро забежать, уничтожить, подавить огнем и выйти после этого, всё. Ну и предварительно, естественно, уничтожить все логистические маршруты… электричество, вода, связь, дороги и так далее", - сказал "Святой".
По словам собеседника агентства, такие задачи ставятся перед иностранными ДРГ для того, чтобы парализовать и обесточить всех находящихся в зоне действия ДРГ людей, как военных, так и гражданских.
"Чтобы людям было не эвакуироваться. И чтобы никакие вещи не подвезти себе. То есть полностью обезоружить, обездвижить и обесточить… Эти специалисты заходят, выполняют какие-то поставленные задачи и сразу откатываются назад", - подчеркнул пилот БПЛА.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Морпехи рассказали про российский тяжелый беспилотник
03:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала