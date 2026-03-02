Ветеран СВО рассказал о задачах иностранных диверсантов в ВСУ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задачами иностранных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), действующих в составе ВСУ, являются перерезание логистики, отключение воды, электричества, связи и быстрое отступление, рассказал РИА Новости ветеран СВО, пилот-испытатель БПЛА "Овод" с позывным "Святой".

"У них (иностранных ДРГ) задача - это в основном штурм, и он активный, закрытых пространств, (рассчитанный) на малое количество людей. То есть они больше на такую работу настроены. Где-то быстро забежать, уничтожить, подавить огнем и выйти после этого, всё. Ну и предварительно, естественно, уничтожить все логистические маршруты… электричество, вода, связь, дороги и так далее", - сказал "Святой".

По словам собеседника агентства, такие задачи ставятся перед иностранными ДРГ для того, чтобы парализовать и обесточить всех находящихся в зоне действия ДРГ людей, как военных, так и гражданских.