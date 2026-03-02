https://ria.ru/20260302/vzryvy-2077805122.html
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Новости.LIVE". РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
одесса
украина
одесская область
