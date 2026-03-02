Рейтинг@Mail.ru
07:15 02.03.2026
СМИ: в Тегеране прогремела новая серия взрывов
В некоторых районах столицы Ирана были слышны новые взрывы, сообщило иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. В некоторых районах столицы Ирана были слышны новые взрывы, сообщило иранское агентство Tasnim.
Других подробностей оно не привело.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
СМИ: США и Израиль атаковали Иран на неделю позже запланированного срока
