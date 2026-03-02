Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Тегеране прогремела серия взрывов
05:24 02.03.2026
СМИ: в Тегеране прогремела серия взрывов
Многочисленные взрывы были слышны в некоторых районах Тегерана, сообщает агентство Fars. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
али хаменеи
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Али Хаменеи, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 мар - РИА Новости. Многочисленные взрывы были слышны в некоторых районах Тегерана, сообщает агентство Fars.
"Несколько мгновений назад многочисленные взрывы были слышны в некоторых районах Тегерана", - говорится в сообщении.
СМИ: в городе-спутнике Тегерана прогремели взрывы
05:16
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп отказался давать обещания по защите иранцев
04:35
 
В миреИранСШАТегеран (город)Али ХаменеиВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
