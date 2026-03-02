Волочкова назвала версию о самоубийстве Джабраилова подозрительной

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская балерина Анастасия Волочкова заявила РИА Новости, что считает версию о самоубийстве бизнесмена Умара Джабраилова подозрительной.

В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы , его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.

"Если человек, на мой взгляд, хочет покончить жизнь самоубийством, он не снимает для этого номер в отеле. Он это может сделать где угодно: дома, на улице, в лесу. Это очень странная история, подозрительная", - сказала собеседница агентства.

Волочкова подчеркнула, что Джабраилов всегда сохранял позитив, обладал необыкновенным чувством юмора, проявлял дружелюбие и отзывчивость.

"Мне всегда нравилось, что он был принципиальным: если, по его мнению, происходила какая-то несправедливость, то он с этим боролся до последнего", - отметила балерина.

Волочкова добавила, что больше склонна верить в версию о возможном убийстве бизнесмена, потому что Джабраилов по-настоящему любил жизнь и кураж, которым сопровождалась вся его жизнь. Она считает, что он был сильной, одиозной личностью, а также составлял большую конкуренцию в мире бизнеса.

"Это трагедия. Казалось бы, у него все было: и достаток, и признание, и имя, и авторитет. Когда такой человек решает покончить жизнь самоубийством, вот так просто, мне кажется, вряд ли это причина личного характера, у такого человека - нет. Или это должно быть что-то принципиальное", - заключила собеседница агентства.