18:08 02.03.2026
Волочкова назвала версию о самоубийстве Джабраилова подозрительной
Волочкова назвала версию о самоубийстве Джабраилова подозрительной
москва
анастасия волочкова
умар джабраилов
2026
москва, анастасия волочкова, умар джабраилов
Москва, Анастасия Волочкова, Умар Джабраилов
© РИА Новости / Александр ПоляковУмар Джабраилов
© РИА Новости / Александр Поляков
Умар Джабраилов. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская балерина Анастасия Волочкова заявила РИА Новости, что считает версию о самоубийстве бизнесмена Умара Джабраилова подозрительной.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилова нашли с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По сведениям собеседника агентства, возле бизнесмена обнаружили пистолет Luger Parabellum. Предприниматель, по предварительным данным, покончил с собой.
"Если человек, на мой взгляд, хочет покончить жизнь самоубийством, он не снимает для этого номер в отеле. Он это может сделать где угодно: дома, на улице, в лесу. Это очень странная история, подозрительная", - сказала собеседница агентства.
Волочкова подчеркнула, что Джабраилов всегда сохранял позитив, обладал необыкновенным чувством юмора, проявлял дружелюбие и отзывчивость.
"Мне всегда нравилось, что он был принципиальным: если, по его мнению, происходила какая-то несправедливость, то он с этим боролся до последнего", - отметила балерина.
Волочкова добавила, что больше склонна верить в версию о возможном убийстве бизнесмена, потому что Джабраилов по-настоящему любил жизнь и кураж, которым сопровождалась вся его жизнь. Она считает, что он был сильной, одиозной личностью, а также составлял большую конкуренцию в мире бизнеса.
"Это трагедия. Казалось бы, у него все было: и достаток, и признание, и имя, и авторитет. Когда такой человек решает покончить жизнь самоубийством, вот так просто, мне кажется, вряд ли это причина личного характера, у такого человека - нет. Или это должно быть что-то принципиальное", - заключила собеседница агентства.
Близкий к семье Джабраилова источник агентства рассказал, что тело доставят в Чечню, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги.
