https://ria.ru/20260302/vengrija-2077943910.html
Венгрия сохранит меры против Киева до возобновления транзита по "Дружбе"
Венгрия сохранит меры против Киева до возобновления транзита по "Дружбе" - РИА Новости, 02.03.2026
Венгрия сохранит меры против Киева до возобновления транзита по "Дружбе"
Венгрия сохранит контрмеры против Украины, пока Киев не возобновит транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:48:00+03:00
2026-03-02T16:48:00+03:00
2026-03-02T16:48:00+03:00
экономика
россия
венгрия
украина
виктор орбан
facebook
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960006216_0:457:2829:2048_1920x0_80_0_0_327d528e71668cb1929d41713ad604c1.jpg
https://ria.ru/20260302/orban-2077921278.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960006216_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_7b6b6b7786c61013affef145f08b22ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, украина, виктор орбан, facebook, мирный план сша по украине
Экономика, Россия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Facebook, Мирный план США по Украине
Венгрия сохранит меры против Киева до возобновления транзита по "Дружбе"
Орбан: Венгрия сохранит меры против Киева до возобновления транзита по "Дружбе"