Венгрия сохранит меры против Киева до возобновления транзита по "Дружбе" - РИА Новости, 02.03.2026
16:48 02.03.2026
Венгрия сохранит меры против Киева до возобновления транзита по "Дружбе"
Венгрия сохранит меры против Киева до возобновления транзита по "Дружбе"
Венгрия сохранит контрмеры против Украины, пока Киев не возобновит транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:48:00+03:00
2026-03-02T16:48:00+03:00
экономика
россия
венгрия
украина
виктор орбан
мирный план сша по украине
россия
венгрия
украина
экономика, россия, венгрия, украина, виктор орбан, facebook, мирный план сша по украине
Экономика, Россия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Facebook, Мирный план США по Украине
Венгрия сохранит меры против Киева до возобновления транзита по "Дружбе"

Орбан: Венгрия сохранит меры против Киева до возобновления транзита по "Дружбе"

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Венгрия сохранит контрмеры против Украины, пока Киев не возобновит транзит нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы сохраним наши контрмеры до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Орбан опубликовал спутниковые снимки неповрежденного нефтепровода "Дружба"
Вчера, 15:31
 
