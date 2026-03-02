Главный онколог Минздрава заявил об эффективности вакцины от меланомы

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Эффективность вакцины от меланомы должна быть высокая, в пробирке препарат показал минимальную токсичность, рассказал РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"В ходе исследований инвитро (в пробирке) вакцина себя очень хорошо показала. Сейчас идет как раз набор материала для лечения пациента, (вакцина - ред.) должна показать себя хорошо, потому что в пробирке токсичность низкая. Эффективность должна быть хорошая", - сказал Каприн, отвечая на вопрос, насколько эффективна вакцина от меланомы.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что министерство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "Неоонковак". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии. Сейчас персонализированные вакцины для пациентов находятся в производстве.