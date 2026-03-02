https://ria.ru/20260302/ulyanov-2078041611.html
Иран привлек бы Россию в качестве посредника в конфликте, заявил Ульянов
Иран привлек бы Россию в качестве посредника в конфликте, заявил Ульянов - РИА Новости, 02.03.2026
Иран привлек бы Россию в качестве посредника в конфликте, заявил Ульянов
Иранцы охотно привлекли бы Москву в качестве посреднической стороны в нынешнем кризисе, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:58:00+03:00
2026-03-02T22:58:00+03:00
2026-03-02T22:58:00+03:00
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Иранцы охотно привлекли бы Москву в качестве посреднической стороны в нынешнем кризисе, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Об этом постпред РФ заявил в понедельник по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана.
"Посреднические услуги нужны тогда, когда они востребованы обеими сторонами в конфликте. Думаю, что иранцы с удовольствием бы нас привлекли. А американцам такой посредник как Россия не нужен, потому что мы выступали бы не в роли почтальона, а в роли переговорщика. Так что пока это не актуально", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Российский дипломат добавил, что в какой-то степени роль содействующей стороны взял на себя генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
.
"И мы это приветствовали. Он участвовал в двух последних раундах переговоров между Ираном
и США
при посредничестве Омана
, но видите, чем все кончилось. Ведь буквально в четверг состоялся очередной раунд переговоров, договорились о продолжении процесса", - уточнил постпред РФ
.
Он напомнил, что в понедельник должны были пройти технические консультации между иранцами и Секретариатом МАГАТЭ по отработке деталей, которые могли бы пригодиться в ходе дальнейшей работы над потенциальной договоренностью.
"Теперь все это выброшено на свалку истории", - заключил Ульянов
.
США и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве
.