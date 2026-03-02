Рейтинг@Mail.ru
Иран привлек бы Россию в качестве посредника в конфликте, заявил Ульянов
22:58 02.03.2026
Иран привлек бы Россию в качестве посредника в конфликте, заявил Ульянов
Иран привлек бы Россию в качестве посредника в конфликте, заявил Ульянов
в мире
иран
сша
россия
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
россия
в мире, иран, сша, россия, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран привлек бы Россию в качестве посредника в конфликте, заявил Ульянов

Ульянов: Иран охотно привлек бы РФ в качестве посредника в нынешнем кризисе

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Иранцы охотно привлекли бы Москву в качестве посреднической стороны в нынешнем кризисе, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Об этом постпред РФ заявил в понедельник по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана.
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Белый дом расписал цели военной операции США против Ирана
Вчера, 21:58
"Посреднические услуги нужны тогда, когда они востребованы обеими сторонами в конфликте. Думаю, что иранцы с удовольствием бы нас привлекли. А американцам такой посредник как Россия не нужен, потому что мы выступали бы не в роли почтальона, а в роли переговорщика. Так что пока это не актуально", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Российский дипломат добавил, что в какой-то степени роль содействующей стороны взял на себя генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"И мы это приветствовали. Он участвовал в двух последних раундах переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана, но видите, чем все кончилось. Ведь буквально в четверг состоялся очередной раунд переговоров, договорились о продолжении процесса", - уточнил постпред РФ.
Он напомнил, что в понедельник должны были пройти технические консультации между иранцами и Секретариатом МАГАТЭ по отработке деталей, которые могли бы пригодиться в ходе дальнейшей работы над потенциальной договоренностью.
"Теперь все это выброшено на свалку истории", - заключил Ульянов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57
 
