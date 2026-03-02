https://ria.ru/20260302/ulyanov-2078019278.html
Нет смысла обсуждать с Израилем и США ситуацию вокруг Ирана, заявил Ульянов
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Российская сторона на площадке в Вене имеет возможность обсудить с Израилем и США ситуацию вокруг Ирана, но в этом смысла нет - позиции и США, и Израиля ясны, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Об этом постпред РФ
заявил в понедельник по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ
, посвященной ударам США
и Израиля
по территории Ирана
.
"Теоретически, да, конечно... Мы и с израильтянами, и с американцами общаемся по вопросам, которые нас интересуют, но в данном случае я не вижу большого смысла в таких разговорах, потому что позиции и США, и Израиля совершенно понятны", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у российской стороны возможность обсудить ситуацию вокруг Ирана с Израилем и США.
По его словам, представители этих двух стран на спецзаседании в понедельник сделали длинные заявления.
"Если кратко - из их выступлений следовало, что во всем виноват Иран", - уточнил Ульянов
.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном
и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве
.