Нет смысла обсуждать с Израилем и США ситуацию вокруг Ирана, заявил Ульянов - РИА Новости, 02.03.2026
20:38 02.03.2026
Нет смысла обсуждать с Израилем и США ситуацию вокруг Ирана, заявил Ульянов
в мире
израиль
сша
михаил ульянов (дипломат)
иран
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, сша, михаил ульянов (дипломат), иран, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Михаил Ульянов (дипломат), Иран, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов . Архивное фото
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Российская сторона на площадке в Вене имеет возможность обсудить с Израилем и США ситуацию вокруг Ирана, но в этом смысла нет - позиции и США, и Израиля ясны, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Об этом постпред РФ заявил в понедельник по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Мирные ядерные объекты Ирана надо защитить от атак, заявил Ульянов
Вчера, 20:33
"Теоретически, да, конечно... Мы и с израильтянами, и с американцами общаемся по вопросам, которые нас интересуют, но в данном случае я не вижу большого смысла в таких разговорах, потому что позиции и США, и Израиля совершенно понятны", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у российской стороны возможность обсудить ситуацию вокруг Ирана с Израилем и США.
По его словам, представители этих двух стран на спецзаседании в понедельник сделали длинные заявления.
"Если кратко - из их выступлений следовало, что во всем виноват Иран", - уточнил Ульянов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Генсек ООН призвал к деэскалации вокруг Ирана
Вчера, 20:31
 
