Нет смысла обсуждать с Израилем и США ситуацию вокруг Ирана, заявил Ульянов

ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Российская сторона на площадке в Вене имеет возможность обсудить с Израилем и США ситуацию вокруг Ирана, но в этом смысла нет - позиции и США, и Израиля ясны, заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Теоретически, да, конечно... Мы и с израильтянами, и с американцами общаемся по вопросам, которые нас интересуют, но в данном случае я не вижу большого смысла в таких разговорах, потому что позиции и США, и Израиля совершенно понятны", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли у российской стороны возможность обсудить ситуацию вокруг Ирана с Израилем и США.