Рейтинг@Mail.ru
Ульянов назвал цель операции США и Израиля в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/ulyanov-2077842337.html
Ульянов назвал цель операции США и Израиля в Иране
Ульянов назвал цель операции США и Израиля в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Ульянов назвал цель операции США и Израиля в Иране
Заявления руководства США и Израиля не оставляют сомнений в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана, заявил постпред РФ... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:47:00+03:00
2026-03-02T11:47:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077809386_0:113:2550:1547_1920x0_80_0_0_146e41c3b56daf60e3f30e0d693a82b6.jpg
https://ria.ru/20260302/ssha-2077824629.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077809386_118:0:2385:1700_1920x0_80_0_0_7b3b45b6af8edb918684f49f552b5d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, михаил ульянов (дипломат), магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ульянов назвал цель операции США и Израиля в Иране

Ульянов назвал целью США и Израиля свержение правительства Ирана

© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Заявления руководства США и Израиля не оставляют сомнений в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сейчас заявления руководства США и Израиля не оставляют ни малейшего сомнения в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана и полное разрушение его государственности", - сказал Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ узнали об американском ультиматуме Ирану о моратории на уран
Вчера, 11:20
 
В миреИранИзраильСШАМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала