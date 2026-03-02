ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Заявления руководства США и Израиля не оставляют сомнений в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов назвал цель операции США и Израиля в Иране
Ульянов назвал цель операции США и Израиля в Иране - РИА Новости, 02.03.2026
Ульянов назвал цель операции США и Израиля в Иране
Заявления руководства США и Израиля не оставляют сомнений в том, что единственной их целью является свержение законного правительства Ирана, заявил постпред РФ... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
2026
Ульянов назвал цель операции США и Израиля в Иране
Дым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото