Ульянов осудил вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана
11:39 02.03.2026 (обновлено: 11:43 02.03.2026)
Ульянов осудил вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана
Россия решительно и категорически осуждает вооруженную агрессию США и Израиля в отношении Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил
в мире, россия, сша, иран, михаил ульянов (дипломат), магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, США, Иран, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ульянов осудил вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаударов в Тегеране, Иран
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран. Архивное фото
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Россия решительно и категорически осуждает вооруженную агрессию США и Израиля в отношении Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Российская Федерация решительно и категорически осуждает начатую утром 28 февраля США и Израилем вооруженную агрессию против Ирана, разрушительные последствия которой уже перекинулись на другие страны региона", - заявил Ульянов на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана.
Он добавил, что сценарий июньских нападений 2025 года повторился как "под копирку".
Заголовок открываемого материала