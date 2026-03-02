https://ria.ru/20260302/ulyanov-2077837669.html
Ульянов осудил вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана
Ульянов осудил вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Ульянов осудил вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана
Россия решительно и категорически осуждает вооруженную агрессию США и Израиля в отношении Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил РИА Новости, 02.03.2026
россия
сша
иран
Ульянов осудил вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана
Ульянов: Россия осуждает вооруженную агрессию США и Израиля против Ирана