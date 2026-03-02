В ЕС беспокоятся, что операция США повлияет на поставки Киеву, пишут СМИ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европа беспокоится, что операция США против Ирана повлияет на запасы американского оружия и способность Вашингтона продавать вооружение Украине, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
"Европейские чиновники обеспокоены, что использование в ударах США и Израиля по Ирану большого объёма боеприпасов может повлиять на американские запасы и способность Вашингтона продавать вооружение Украине", - говорится в сообщении.
По информации источников агентства, Евросоюз сосредоточен на укреплении своих ресурсов ПВО и удержании США в переговорном процессе по Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
