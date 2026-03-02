Рейтинг@Mail.ru
В ЕС беспокоятся, что операция США повлияет на поставки Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
16:17 02.03.2026
В ЕС беспокоятся, что операция США повлияет на поставки Киеву, пишут СМИ
2026-03-02T16:17:00+03:00
2026-03-02T16:17:00+03:00
в мире
сша
иран
украина
сергей лавров
евросоюз
нато
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, украина, сергей лавров, евросоюз, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европа беспокоится, что операция США против Ирана повлияет на запасы американского оружия и способность Вашингтона продавать вооружение Украине, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Несколько стран Европы в гневе из-за ситуации на Ближнем Востоке, пишет FT
Вчера, 10:28
"Европейские чиновники обеспокоены, что использование в ударах США и Израиля по Ирану большого объёма боеприпасов может повлиять на американские запасы и способность Вашингтона продавать вооружение Украине", - говорится в сообщении.
По информации источников агентства, Евросоюз сосредоточен на укреплении своих ресурсов ПВО и удержании США в переговорном процессе по Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
