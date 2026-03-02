Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на британских базах на Кипре объявили угрозу безопасности - РИА Новости, 02.03.2026
01:45 02.03.2026
СМИ: на британских базах на Кипре объявили угрозу безопасности
Угроза безопасности объявлена на британских базах на Кипре, штат получил указание вернуться в свои дома и оставаться там до уведомления, сообщило издание Cyprus
в мире
кипр
сша
израиль
в мире, кипр, сша, израиль
В мире, Кипр, США, Израиль
СМИ: на британских базах на Кипре объявили угрозу безопасности

Cyprus Mail: на британских базах на Кипре объявили угрозу безопасности

© Фото : Ministry of Defence/Cpl L Matthews, 83EAG, Royal Air Force PhotographerБританский самолет перед вылетом с аэродрома на Кипре
Британский самолет перед вылетом с аэродрома на Кипре. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Угроза безопасности объявлена на британских базах на Кипре, штат получил указание вернуться в свои дома и оставаться там до уведомления, сообщило издание Cyprus Mail со ссылкой на источники.
"В воскресенье незадолго до полуночи на британских базах на Кипре была объявлена ​​"угроза безопасности". Источники сообщили ..., что персонал базы был проинформирован об угрозе и получил указание "вернуться в свои дома и оставаться внутри до дальнейшего уведомления", - говорится в материале издания.
По данным газеты, штату было также приказано "отойти от окон и укрыться за или под большой, прочной мебелью" и ожидать дальнейших инструкций.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: НАТО скорректирует размещение своих сил на Ближнем Востоке
В миреКипрСШАИзраиль
 
 
