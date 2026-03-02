https://ria.ru/20260302/ugroza-2077759411.html
СМИ: на британских базах на Кипре объявили угрозу безопасности
СМИ: на британских базах на Кипре объявили угрозу безопасности
Угроза безопасности объявлена на британских базах на Кипре, штат получил указание вернуться в свои дома и оставаться там до уведомления, сообщило издание Cyprus РИА Новости, 02.03.2026
Cyprus Mail: на британских базах на Кипре объявили угрозу безопасности