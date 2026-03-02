https://ria.ru/20260302/udalenie-2077766610.html
В матче украинской Медиалиги судья удалил футболиста за русский язык
В матче украинской Медиалиги судья удалил футболиста за русский язык - РИА Новости Спорт, 02.03.2026
В матче украинской Медиалиги судья удалил футболиста за русский язык
Арбитр матча украинской Медиалиги временно удалил футболиста с поля за использование русского языка. РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T03:33:00+03:00
2026-03-02T03:33:00+03:00
2026-03-02T03:33:00+03:00
спорт
россия
сергей донцов
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_1716a24e008468ac7a5ec7d87b79c7a8.jpg
https://ria.ru/20260108/ukraina-2066923495.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_4164547ea03535c7215500804290dce6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, сергей донцов, facebook
Спорт, Россия, Сергей Донцов, Facebook
В матче украинской Медиалиги судья удалил футболиста за русский язык
В матче украинской Медиалиги судья временно удалил футболиста за русский язык