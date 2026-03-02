В матче украинской Медиалиги судья удалил футболиста за русский язык

Рейтинг@Mail.ru
03:33 02.03.2026
спорт, россия, сергей донцов, facebook
Спорт, Россия, Сергей Донцов, Facebook
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Арбитр матча украинской Медиалиги временно удалил футболиста с поля за использование русского языка.
Встреча между киевским клубом Ultimate и днепровской командой Armat прошла в воскресенье и завершилась победой столичного коллектива со счетом 5:3.
На 35-й минуте главный судья показал синюю карточку (временное удаление) игроку команды Ultimate Сергею Донцу. Эпизод был опубликован в аккаунте лиги в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На Украине завели дело на девушек, певших на русском языке, сообщили СМИ
8 января, 21:21
 
СпортРоссияСергей ДонцовFacebook
 
