Убийство Хаменеи открывает "ящик Пандоры", заявил Аракчи
Убийство Хаменеи открывает "ящик Пандоры", заявил Аракчи
сша
израиль
иран
В мире, США, Израиль, Иран, Али Хаменеи, Антониу Гутерреш, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Убийство Хаменеи открывает "ящик Пандоры", заявил Аракчи
Аракчи: убийство Хаменеи открывает ящик Пандоры