Рейтинг@Mail.ru
Убийство Хаменеи открывает "ящик Пандоры", заявил Аракчи - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/ubiystvo-2077762653.html
Убийство Хаменеи открывает "ящик Пандоры", заявил Аракчи
Убийство Хаменеи открывает "ящик Пандоры", заявил Аракчи - РИА Новости, 02.03.2026
Убийство Хаменеи открывает "ящик Пандоры", заявил Аракчи
Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи открывает "ящик Пандоры", такая атака несет далеко идущие последствия, следует из письма главы МИД Ирана... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:33:00+03:00
2026-03-02T02:33:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
али хаменеи
антониу гутерреш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077467292_0:131:2498:1536_1920x0_80_0_0_2cfb8b18bbf934738a8246f8d2a85d40.jpg
https://ria.ru/20260302/vzryv-2077762157.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077467292_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_4b8696fc8e03254f9c761a37a73f2b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, али хаменеи, антониу гутерреш, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Али Хаменеи, Антониу Гутерреш, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Убийство Хаменеи открывает "ящик Пандоры", заявил Аракчи

Аракчи: убийство Хаменеи открывает ящик Пандоры

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderАли Хаменеи
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 2 мар – РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи открывает "ящик Пандоры", такая атака несет далеко идущие последствия, следует из письма главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Письмо он направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, членам СБ ООН главам МИД-членам Организации.
"Преднамеренное нанесение удара по высшему должностному лицу ИРИ, таким образом, представляет собой серьёзное и беспрецедентное нарушение самых фундаментальных норм, регулирующих отношения между государствами. Такое поведение не просто нарушает устоявшиеся принципы международного права; оно безрассудно открывает опасный "ящик Пандоры", подрывая основы суверенного равенства и стабильность международной системы", – говорится в письме.
Он также назвал убийство Хаменеи актом террора со стороны США и Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
СМИ: на базе ВВС Британии на Кипре прогремел взрыв
02:26
 
В миреСШАИзраильИранАли ХаменеиАнтониу ГутеррешООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала