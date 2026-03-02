https://ria.ru/20260302/ubiystvo-2077762299.html
Аракчи призвал наказать США и Израиль за убийство Хаменеи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал генсека ООН Антониу Гутерреша и Совбез принять меры по привлечению Израиля и США к ответственности за убийство верховного... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:29:00+03:00
в мире, сша, израиль, иран, антониу гутерреш, оон, военная операция сша и израиля против ирана
