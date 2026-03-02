Рейтинг@Mail.ru
Аракчи призвал наказать США и Израиль за убийство Хаменеи - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/ubiystvo-2077762299.html
Аракчи призвал наказать США и Израиль за убийство Хаменеи
Аракчи призвал наказать США и Израиль за убийство Хаменеи - РИА Новости, 02.03.2026
Аракчи призвал наказать США и Израиль за убийство Хаменеи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал генсека ООН Антониу Гутерреша и Совбез принять меры по привлечению Израиля и США к ответственности за убийство верховного... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:29:00+03:00
2026-03-02T02:29:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
антониу гутерреш
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077723914_0:248:3071:1975_1920x0_80_0_0_a07692bde7108eba2073ce0d8939b89c.jpg
https://ria.ru/20260302/kuveyt-2077761205.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077723914_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_179a0abca8220525593a5f48557ec8b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, антониу гутерреш, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Антониу Гутерреш, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аракчи призвал наказать США и Израиль за убийство Хаменеи

Аракчи призвал ООН наказать США и Израиль за убийство Хаменеи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве
Цветы в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Цветы в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 2 мар – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал генсека ООН Антониу Гутерреша и Совбез принять меры по привлечению Израиля и США к ответственности за убийство верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи, следует из соответствующего письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Письмо он направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу и членам СБ ООН.
"Иран призывает Генерального секретаря ООН и Совет Безопасности выполнить возложенные на них Уставом обязанности по поддержанию международного мира и безопасности и принять немедленные, конкретные и эффективные меры для привлечения Соединённых Штатов и израильского режима к ответственности за вышеупомянутый чудовищный террористический акт", – говорится в письме.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Госдеп США заявил об угрозе вооруженного конфликта в Кувейте
02:18
 
В миреСШАИзраильИранАнтониу ГутеррешООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала