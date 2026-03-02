Турция подготовилась к перебоям с поставками газа из Ближнего Востока

СТАМБУЛ, 2 мар – РИА Новости. Турция предприняла меры, чтобы обезопасить себя от перебоев с поставками газа на фоне эскалации на Ближнем Востоке, риски на данный момент отсутствуют, заявила госкомпания Botas.
"Botas предприняла все меры, чтобы обеспечить устойчивые, безопасные и бесперебойные поставки природного газа. За счет диверсификации источников, долгосрочных соглашений, мощной инфраструктуры, мощностей для хранения и закачивания СПГ какие-либо риски в обеспечении Турции газом и цепочке поставок отсутствуют", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Катар является третьим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, поэтому на фоне остановки производства СПГ местной госкомпанией QatarEnergy европейцы могут остаться без более чем 8% своего импорта, выяснило ранее РИА Новости, изучив данные Евростата. Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ из-за атаки БПЛА на крупнейший СПГ-комплекс в Катаре.
Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала с осени 2024 года долгосрочные соглашения о поставках в ее адрес СПГ с американской Mercuria, объемы поставок за 20 лет в совокупности составят эквивалент 70 миллиардов кубометров газа. Подписаны соглашения и с рядом других компаний, в том числе американскими ExxonMobil и Shell и французской TotalEnergies.
Анкара не собирается прекращать закупки газа у РФ, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в конце ноября. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%.