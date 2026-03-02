Рейтинг@Mail.ru
Турция подготовилась к перебоям с поставками газа из Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/turtsiya-2077981704.html
Турция подготовилась к перебоям с поставками газа из Ближнего Востока
Турция подготовилась к перебоям с поставками газа из Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
Турция подготовилась к перебоям с поставками газа из Ближнего Востока
Турция предприняла меры, чтобы обезопасить себя от перебоев с поставками газа на фоне эскалации на Ближнем Востоке, риски на данный момент отсутствуют, заявила... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:19:00+03:00
2026-03-02T18:19:00+03:00
в мире
турция
ближний восток
катар
exxon mobil
евростат
botas
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_557c225a88d1ee0668858dbad9ca0732.jpg
https://ria.ru/20260302/turtsiya-2077978652.html
турция
ближний восток
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d56cb03a2527d4529639cf60b3dbcd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, ближний восток, катар, exxon mobil, евростат, botas
В мире, Турция, Ближний Восток, Катар, Exxon Mobil, Евростат, BOTAS
Турция подготовилась к перебоям с поставками газа из Ближнего Востока

РИА Новости: Турция готова к перебоям с поставками газа из Ближнего Востока

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 2 мар – РИА Новости. Турция предприняла меры, чтобы обезопасить себя от перебоев с поставками газа на фоне эскалации на Ближнем Востоке, риски на данный момент отсутствуют, заявила госкомпания Botas.
"Botas предприняла все меры, чтобы обеспечить устойчивые, безопасные и бесперебойные поставки природного газа. За счет диверсификации источников, долгосрочных соглашений, мощной инфраструктуры, мощностей для хранения и закачивания СПГ какие-либо риски в обеспечении Турции газом и цепочке поставок отсутствуют", - говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Турция могла бы принять переговоры по Ирану, заявили в правительстве
Вчера, 18:13
Катар является третьим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, поэтому на фоне остановки производства СПГ местной госкомпанией QatarEnergy европейцы могут остаться без более чем 8% своего импорта, выяснило ранее РИА Новости, изучив данные Евростата. Ранее в понедельник катарская госкомпания QatarEnergy заявила, что прекратила производство СПГ из-за атаки БПЛА на крупнейший СПГ-комплекс в Катаре.
Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала с осени 2024 года долгосрочные соглашения о поставках в ее адрес СПГ с американской Mercuria, объемы поставок за 20 лет в совокупности составят эквивалент 70 миллиардов кубометров газа. Подписаны соглашения и с рядом других компаний, в том числе американскими ExxonMobil и Shell и французской TotalEnergies.
Анкара не собирается прекращать закупки газа у РФ, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в конце ноября. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреТурцияБлижний ВостокКатарExxon MobilЕвростатBOTAS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала