Турция могла бы принять переговоры по Ирану, заявили в правительстве

АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет дипломатическую работу для возобновления переговорного процесса по Ирану, а Турция могла бы принять такие переговоры, заявил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.