Турция могла бы принять переговоры по Ирану, заявили в правительстве - РИА Новости, 02.03.2026
18:13 02.03.2026
Турция могла бы принять переговоры по Ирану, заявили в правительстве
Турция могла бы принять переговоры по Ирану, заявили в правительстве
Турция могла бы принять переговоры по Ирану, заявили в правительстве

АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет дипломатическую работу для возобновления переговорного процесса по Ирану, а Турция могла бы принять такие переговоры, заявил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.
"Вы все наблюдаете за тем, как господин президент проводит дипломатию для возобновления переговорного стола. Турция могла бы стать лучшим хозяином для этих переговоров", - сказал Челик на брифинге в понедельник.
Он подчеркнул, что Анкара выступает за возвращение к диалогу и готова внести вклад в дипломатическое урегулирование.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
