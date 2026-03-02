Рейтинг@Mail.ru
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции - РИА Новости, 02.03.2026
12:10 02.03.2026 (обновлено: 12:19 02.03.2026)
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы атаке на американскую военную базу в стране, заявив, что иностранных военных баз в республике нет. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, турция, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции

Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на военную базу США в Турции

Стамбул, Турция
Стамбул, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы атаке на американскую военную базу в стране, заявив, что иностранных военных баз в республике нет.
"Утверждения, распространяемые в некоторых социальных сетях о том, что "в Турции была атакована американская военная база", не соответствуют действительности. В Турции нет военных баз, принадлежащих какой-либо стране", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
В администрации подчеркнули, что воздушное, сухопутное и морское пространство, а также военные объекты Турции находятся под полным контролем и суверенитетом страны.
"Никакого нападения на нашу страну не было. Публикации, направленные на представление Турции как стороны региональных конфликтов, являются явной попыткой дезинформации", - отмечается в сообщении.
Власти добавили, что все элементы системы обороны и безопасности функционируют в штатном режиме, а профильные органы отслеживают ситуацию в реальном времени.
