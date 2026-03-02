https://ria.ru/20260302/turtsiya-2077850280.html
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции - РИА Новости, 02.03.2026
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы атаке на американскую военную базу в стране, заявив, что иностранных военных баз в республике нет. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:10:00+03:00
2026-03-02T12:10:00+03:00
2026-03-02T12:19:00+03:00
в мире
турция
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032559_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_f9edad6087f723c6cd9c6363d13483cc.jpg
https://ria.ru/20260302/ulyanov-2077842337.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077484546.html
турция
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017032559_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_b790a57880dd3f0220cd84973350e5e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции
Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на военную базу США в Турции
АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы атаке на американскую военную базу в стране, заявив, что иностранных военных баз в республике нет.
"Утверждения, распространяемые в некоторых социальных сетях о том, что "в Турции
была атакована американская военная база", не соответствуют действительности. В Турции нет военных баз, принадлежащих какой-либо стране", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
В администрации подчеркнули, что воздушное, сухопутное и морское пространство, а также военные объекты Турции находятся под полным контролем и суверенитетом страны.
"Никакого нападения на нашу страну не было. Публикации, направленные на представление Турции как стороны региональных конфликтов, являются явной попыткой дезинформации", - отмечается в сообщении.
Власти добавили, что все элементы системы обороны и безопасности функционируют в штатном режиме, а профильные органы отслеживают ситуацию в реальном времени.