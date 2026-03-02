Администрация Эрдогана опровергла данные об атаке на базу США в Турции

АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы атаке на американскую военную базу в стране, заявив, что иностранных военных баз в республике нет.

"Утверждения, распространяемые в некоторых социальных сетях о том, что "в Турции была атакована американская военная база", не соответствуют действительности. В Турции нет военных баз, принадлежащих какой-либо стране", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

В администрации подчеркнули, что воздушное, сухопутное и морское пространство, а также военные объекты Турции находятся под полным контролем и суверенитетом страны.

"Никакого нападения на нашу страну не было. Публикации, направленные на представление Турции как стороны региональных конфликтов, являются явной попыткой дезинформации", - отмечается в сообщении.