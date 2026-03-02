https://ria.ru/20260302/turtsija-2078010893.html
Турция активизирует инициативы для прекращения огня в Иране, заявил Эрдоган
Турция активизирует инициативы для прекращения огня в Иране, заявил Эрдоган - РИА Новости, 02.03.2026
Турция активизирует инициативы для прекращения огня в Иране, заявил Эрдоган
Турция намерена активизировать дипломатические инициативы для прекращения огня и восстановления мира в Иране, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 02.03.2026
Турция активизирует инициативы для прекращения огня в Иране, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция намерена активизировать инициативы для прекращения огня в Иране