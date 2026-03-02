Рейтинг@Mail.ru
Турция активизирует инициативы для прекращения огня в Иране, заявил Эрдоган - РИА Новости, 02.03.2026
20:00 02.03.2026
Турция активизирует инициативы для прекращения огня в Иране, заявил Эрдоган
Турция намерена активизировать дипломатические инициативы для прекращения огня и восстановления мира в Иране, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
турция
иран
реджеп тайип эрдоган
военная операция сша и израиля против ирана
турция
иран
в мире, турция, иран, реджеп тайип эрдоган, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Иран, Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Турция намерена активизировать дипломатические инициативы для прекращения огня и восстановления мира в Иране, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы на всех уровнях намерены усилить наши дипломатические инициативы до прекращения огня и восстановления мира в регионе", - сказал турецкий лидер, выступая в понедельник в Анкаре.
По его словам, Анкара не может оставаться безучастной к происходящему.
"Иран - наш близкий сосед, мы не можем спокойно смотреть на происходящее", - подчеркнул Эрдоган.
