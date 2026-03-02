В РСТ рассказали, как можно расплачиваться в странах Ближнего Востока

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туристы в странах Ближнего Востока могут использовать виртуальную карту для оплаты, рассказали РИА Новости в Российском союзе туринудстрии (РСТ) со ссылкой на эксперта РСТ, директора по развитию сервиса "Плати по Миру" Павла Белова.