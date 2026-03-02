Рейтинг@Mail.ru
В РСТ рассказали, как можно расплачиваться в странах Ближнего Востока - РИА Новости, 02.03.2026
12:22 02.03.2026 (обновлено: 12:23 02.03.2026)
В РСТ рассказали, как можно расплачиваться в странах Ближнего Востока
В РСТ рассказали, как можно расплачиваться в странах Ближнего Востока
Туризм, Ближний Восток, США, Израиль, Apple, Google, В мире
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка держит в руках банковские карты
Девушка держит в руках банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские туристы в странах Ближнего Востока могут использовать виртуальную карту для оплаты, рассказали РИА Новости в Российском союзе туринудстрии (РСТ) со ссылкой на эксперта РСТ, директора по развитию сервиса "Плати по Миру" Павла Белова.
Карты российской платежной системы "Мир" в странах Ближнего Востока не работают.
Работа ПВО в Дубае - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Туристка из России рассказала, что проснулась в Дубае от взрывов
Вчера, 10:44
"Работающее решение для туристов в этом регионе - виртуальная карта в USD от нашего сервиса. Она привязана к международным платежным системам, пополняется рублями через СБП, поддерживает Apple Pay и Google Pay", - рассказал Белов.
Выпустить такую карту можно удаленно, а пополнить - через СБП или карту банка. Потом такую карту можно добавить в международные виртуальные кошельки, чтобы была возможность расплатиться.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, который осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Как рассказывали РИА Новости в РСТ, ситуация могла затронуть до 110 тысяч россиян, которые сейчас находятся в этих странах или должны были лететь через них транзитом.
Круизный лайнер Carnival Spirit в порту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Российской туристке отказали в отмене брони на круиз из Дубая
Вчера, 10:42
 
