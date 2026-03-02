Рейтинг@Mail.ru
Туристам из России дали три финика на обед после отмены рейса из Дубая
02:19 02.03.2026 (обновлено: 05:58 02.03.2026)
Туристам из России дали три финика на обед после отмены рейса из Дубая
Туристам из России дали три финика на обед после отмены рейса из Дубая - РИА Новости, 02.03.2026
Туристам из России дали три финика на обед после отмены рейса из Дубая
Российская туристка Гулия рассказала РИА Новости, что в аэропорту Дубая, где после взрывов отменили их рейс в Тбилиси, туристам во время ожидания дали три... РИА Новости, 02.03.2026
дубай, сша, иран, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, США, Иран, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристам из России дали три финика на обед после отмены рейса из Дубая

РИА Новости: туристам из РФ дали три финика на обед после отмены рейса из Дубая

© REUTERS / Rula RouhanaОчередь на АЗС в Дубае, ОАЭ
Очередь на АЗС в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Rula Rouhana
Очередь на АЗС в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар — РИА Новости. Российская туристка Гулия рассказала РИА Новости, что в аэропорту Дубая, где после взрывов отменили их рейс в Тбилиси, туристам во время ожидания дали три финика на обед.
"В аэропорту было много туристов с разных отмененных из-за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания. Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили", — сказала туристка из Уфы Гулия.
Отмена рейсов в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристы из Крыма ждут открытия неба над ОАЭ, чтобы вернуться в Россию
Вчера, 23:18
Она пояснила, что об отмене рейса они узнали уже в самолете.
"Пришлось выходить, а один самолет вообще успел взлететь его тоже вернули", — уточнила собеседница.
Ранее в воскресенье российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" заявили о вынужденной отмене части рейсов в и из Дубая и Абу-Даби из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Российский турист рассказал, как избежал ударов в Дубае
Вчера, 19:17
 
Дубай, США, Иран, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
