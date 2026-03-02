https://ria.ru/20260302/turisty-2077761493.html
Туристам из России дали три финика на обед после отмены рейса из Дубая
Российская туристка Гулия рассказала РИА Новости, что в аэропорту Дубая, где после взрывов отменили их рейс в Тбилиси, туристам во время ожидания дали три... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:19:00+03:00
2026-03-02T02:19:00+03:00
2026-03-02T05:58:00+03:00
дубай
сша
иран
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
сша
иран
дубай, сша, иран, аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, США, Иран, Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
РИА Новости: туристам из РФ дали три финика на обед после отмены рейса из Дубая