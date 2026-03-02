https://ria.ru/20260302/turistka-2078038110.html
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке
Вернувшаяся из ОАЭ в Москву туристка Яна Ш. рассказала, что их конфликт на Ближнем Востоке застал в транзите - при этом в отеле в ОАЭ они слышали грохот и было... РИА Новости, 02.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
