Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
22:30 02.03.2026
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке
ближний восток, оаэ, москва, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
Туризм, Ближний Восток, ОАЭ, Москва, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристка рассказала, как узнала о начале конфликта на Ближнем Востоке

Вернувшаяся туристка рассказала, как узнала о конфликте на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вернувшаяся из ОАЭ в Москву туристка Яна Ш. рассказала, что их конфликт на Ближнем Востоке застал в транзите - при этом в отеле в ОАЭ они слышали грохот и было страшно, передает корреспондент РИА Новости из "Шереметьево".
Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке приземлился в "Шереметьево", передал ранее корреспондент агентства.
"Мы прилетели 28 февраля рано утром, сидели ждали транзит на Москву. Нам объявили, что рейса не будет. Долго сидели в аэропорту, дали ваучер, отвезли в отель... Мы начали читать новости, почему задержка (рейса - ред.). Увидели, что такое дело. Услышали грохот, мы сидели - была как будто легкая волна. Было страшно", - отметила туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
ТуризмБлижний ВостокОАЭМоскваШереметьево (аэропорт)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
